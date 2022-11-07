更多編輯台推薦新聞：
11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

溜冰世錦賽輪滑速度過樁添2金 台灣累計14金13銀11銅創隊史最佳
運動

溜冰世錦賽輪滑速度過樁添2金 台灣累計14金13銀11銅創隊史最佳

德國總理蕭茲首訪北京 評論：德中關係有轉冷跡象
國際

德國總理蕭茲首訪北京 評論：德中關係有轉冷跡象

太空人拚甩偷暗號醜聞 世界大賽後來居上奪隊史第2冠
運動

太空人拚甩偷暗號醜聞 世界大賽後來居上奪隊史第2冠

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
九合一選舉
決戰雙北
新聞專題
決戰雙北4/300
首頁 / 政治

陳時中競總批徐巧芯看到黑影就開槍 蔣萬安：牽拖轉移焦點

2022/11/7 11:35（11/7 11:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北7日電）各界關注國民黨台北市長參選人蔣萬安是否會辭立委，蔣萬安今天表示，都會按照既定的選戰節奏跟計畫進行，「該做的事我都會做」。

距離1126選戰只剩不到20天，各界關注國民黨台北市長參選人蔣萬安是否會請辭立委職務。蔣萬安今天在立法院接受媒體聯訪，對於是否會辭立委，他表示，都會按照既定的選戰節奏跟計畫進行，「該做的事我都會做」。

面對媒體追問是否選前辭立委，他也僅重申會按自己選戰的步調、節奏，以及相關的計畫進行。

國民黨台北市議員徐巧芯發布多張照片，指民進黨台北市長參選人陳時中在餐敘後向旁人伸出鹹豬手。陳時中競總表示，蔣萬安、徐巧芯等人一再使出狗仔行徑，看到黑影就開槍，甚至抹黑與選舉無關的民眾。

蔣萬安表示，對於照片中的故事，他並沒有要做文章，但陳時中陣營卻用牽拖方式轉移焦點，無法掩蓋很多事實的真相。

蔣萬安指出，他也很好奇那些照片是誰拍的，如果是媒體拍的，到底是承受到什麼樣的壓力，才會流出變公稿，背後的故事才更駭人聽聞。

對於台灣基進黨邀請觀看「流麻溝十五號」，蔣萬安表示，面對過去歷史，還原真相是共同的責任。包括流麻溝十五號，疫苗採購真相、高端EUA等，陳時中也應該要正面面對。

蔣萬安指出，沒打高端的人很多，但不代表衛福部可以恣意妄為。民進黨政府護航高端已經到無所不用其極、角色混亂、敗壞官箴的地步，完全傷害台灣的生技產業，未來食藥署審查EUA，也會讓很多國產生技產業產生質疑，讓國際社會畫下很大的問號。（編輯：翟思嘉）1111107

蔣萬安
蔣萬安競辦6問蘇貞昌 家人拿公家標案有無違承諾 朱立倫稱蔣萬安像甘迺迪 黃珊珊：非多數市民看法
陳時中
徐巧芯控陳時中鹹豬手 紙風車：不實影射停止抹黑 徐巧芯控酒後鹹豬手 陳時中競總批看圖說故事
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
黃珊珊騎行北市12區 柯文哲贈公事包寓意接棒