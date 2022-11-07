為陳時中澄清遭攻擊 紙風車：為孩子服務無關政治

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國民黨台北市議員徐巧芯影射民進黨台北市長參選人陳時中對旁人伸出鹹豬手，紙風車文教基金會執行長張敏宜為陳時中澄清但被惡意攻擊。對此，紙風車文教基金會執行長任建誠（左）、張敏宜（右）7日舉行記者會，強調紙風車為孩子笑容服務無關政治，希望外界可以停止抹黑及不實影射。中央社記者鄭清元攝 111年11月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北7日電）國民黨台北市議員徐巧芯昨天影射民進黨台北市長參選人陳時中對旁人伸出鹹豬手。紙風車執行長張敏宜為陳時中澄清但被惡意攻擊，她今天再次強調紙風車為孩子笑容服務無關政治。

徐巧芯昨晚發布多張照片，指陳時中10月6日在餐敘後，向醫師李雅玲伸出鹹豬手。餐敘主辦方、紙風車執行長張敏宜立即透過臉書留言澄清，指出這是長輩宴請好友聚會，北市立聯合醫院丁金聰、李雅玲醫師夫婦都是受邀與會，陳時中則在餐敘尾聲前來致意。

張敏宜強調：「畫面上我們都在場，那是公開場合、文中不實的影射揶揄對李醫師非常不公平！請停止人身攻擊！」但引發外界惡意攻擊，認為紙風車劇團有政治色彩，今天一整個早上辦公室不停湧入騷擾、謾罵電話。

國民黨台北市議員徐巧芯6日指控民進黨台北市長參選人陳時中鹹豬手，紙風車執行長張敏宜呼籲停止人身攻擊。（圖取自facebook.com/HsuChiaoHsin）

紙風車文教基金會執行長任建誠和張敏宜中午臨時召開記者會，兩人指出，紙風車文教基金會成立30年來，抱持著「風吹風動迎風向前走、有風就轉，沒風自己轉」，無論政治、經濟情況如何，仍堅持抱持著初心，走遍全台灣每一個鄉鎮市，希望台灣的孩子都能不受外在環境影響，有機會接觸藝術表演，並在心中埋下藝術與良善的種子。

任建誠和張敏宜表示，紙風車不分藍綠，只要服務對象是孩子，他們不分黨派一定會前往演出，「因為孩子是超越藍綠的，愛孩子的心更是不分藍綠」，因此多年來有許多政治立場不同的朋友，與紙風車在藝術推廣上堅定同行，兩人由衷感謝。

他們指出，每逢選舉，常遇有心人士的政治操作、影射與抹黑，嚴重傷害紙風車與各陣營朋友長期對孩子的付出，讓他們深表遺憾，「紙風車向來與各政黨保持友好關係，選舉期間各黨派前來、致意與尋求支持，紙風車向來敞開大門不會拒絕，對各界好友的支持、協助推動與鼓勵支持藝文團隊演出」。

他們舉例，國民黨籍前總統馬英九，以及朱立倫、郝龍斌與胡志強擔任市長時期，都曾邀紙風車參與大型活動；現任民眾黨黨主席、台北市長柯文哲舉辦台北燈節時，紙風車也有演出，「我們認同將過去傳統的造勢場合，轉化成更多文化藝文活動，讓所有民眾都能因此獲得更多參與藝文的機會，藉此改變選舉文化，亦是全國民眾之福」。

任建誠和張敏宜呼籲部分各政黨的支持者，保持理性，不要打電話來紙風車辦公室，以不理性的言語騷擾，也向徐巧芯喊話。雖然她只是在社群平台發表言論，但已對兩名醫師和辦公室人員造成傷害，在藍綠選舉攻防下，捲入並傷及太多無辜，「拜託停止批評和謾罵，不要用這樣的方式面對整個選舉的過程」。

他們重申，當天餐敘為基金會企業家長輩邀宴餐會，丁金聰、李雅玲夫婦本就是陳時中的晚輩與好友，且陳時中是餐會結束前，晚上9時多才來致意，隨即就離開，內部聚會與政治無關，希望各界不要再添加臆測之語。（編輯：管中維）1111107