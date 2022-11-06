徐巧芯控酒後鹹豬手 陳時中競總批看圖說故事

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（中央社記者陳昱婷台北6日電）國民黨台北市議員徐巧芯今天晚間發布多張照片，指民進黨台北市長參選人陳時中在餐敘後微醺，向旁人伸出鹹豬手。陳時中競總回擊，此為看圖說故事，呼籲撤照並對當事人道歉。

徐巧芯今天晚間在臉書發文表示，10月6日的晚間6點多，陳時中到中山區知名粵式餐廳用餐，且使用的是餐廳中最大、一晚低消要價新台幣8萬元的VIP包廂，「想必又是紅酒加唱歌的夜晚」。

徐巧芯在貼文中附上多張照片，指陳時中或許是微醺，一直摟著北市聯醫女性官員、握著她的手，這名官員的丈夫也在現場，「白話文就是傳說中的鹹豬手啦」。

陳時中競總隨即發布聲明，強烈譴責國民黨台北市長參選人蔣萬安及其團隊看圖說故事、意圖抹黑陳時中，一再使出奧步救選情。

陳時中競總指出，陳時中當晚受邀參加友人餐敘，照片中的人物為聯醫仁愛醫院副院長丁金聰夫婦等人，呼籲蔣萬安團隊立刻撤除照片並對相關當事人道歉，「選舉不應該違背人性，請蔣萬安承擔起一個有格調的政治人物應盡的責任」。

陳時中競總質疑，蔣萬安、徐巧芯等人一再使出狗仔行徑，連陳時中與友人餐敘都可以看到黑影就開槍，甚至抹黑與選舉無關的民眾，「難道蔣萬安選情已岌岌可危至此，需要一而再、再而三使出奧步蹭流量、抹黑其他人，蔣萬安所謂的矽谷經驗，就是派狗仔跟騷、拿照片影射對手？」（編輯：林治平）1111106