徐巧芯控鹹豬手 陳時中：當事人覺得有問題才是問題

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國民黨台北市議員徐巧芯指民進黨台北市長參選人陳時中在餐敘後向旁人伸出鹹豬手，陳時中（圖）7日受訪表示，不應該用看圖說故事來對人格造成汙衊，用這樣的方式來蹭聲量、蹭熱度很不道德。中央社記者張皓安攝 111年11月7日

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（中央社記者林長順台北7日電）徐巧芯指民進黨台北市長參選人陳時中在餐敘後微醺，向旁人伸出鹹豬手。陳時中今天表示，那是一個公開場合，適當表達禮貌或交往熱絡的情況，當事人覺得有問題才會是問題。

陳時中上午出席聯電創辦人曹興誠「為阿中部長說幾句公道話」記者會，他回答媒體提問時做上述表示。

徐巧芯昨天在臉書（Facebook）附上照片發文表示，10月6日的晚間6時多，陳時中到中山區知名粵式餐廳用餐，或許是微醺，一直摟著北市聯醫女性官員、握著對方的手，這名官員的丈夫也在現場，「白話文就是傳說中的鹹豬手啦」。

陳時中表示，當天晚上是文藝界的餐敘，他受邀前往，很多朋友相當熟悉，也是長期的朋友，大家多聊了兩句，沒有所謂「鹹豬手」的問題，那是公開場合，用看圖說故事方式對醫界、文化界相當努力的人做人格侮蔑是不應該的。

陳時中指出，選舉期間，每天照片可能好幾百張，尤其是他，支持者相當熱情，他欣然接受。他認為藍營的議員可能選舉有困難，需要出來蹭熱度，但用這樣的方式蹭聲量，很不道德，應讓選舉回歸正軌。

媒體詢問，多年好友為何就可以牽手、搭肩。陳時中反問，「你沒有跟人家牽手過嗎？」每個人都有，那是一個公開場合，適當表達禮貌或交往熱絡的情況，要互相尊重。

陳時中表示，這件事無限上綱沒有必要，還是要回歸選舉主題，這種事情當事人覺得有問題才會是問題，當事人沒有覺得是問題，就不是問題。（編輯：陳仁華）1111107