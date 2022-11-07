更多編輯台推薦新聞：
影片／丹麥網球小將魯內拍落喬科維奇 奪巴黎大師賽冠軍
運動

影片／丹麥網球小將魯內拍落喬科維奇 奪巴黎大師賽冠軍

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

德國總理蕭茲首訪北京 評論：德中關係有轉冷跡象
國際

德國總理蕭茲首訪北京 評論：德中關係有轉冷跡象

溜冰世錦賽輪滑速度過樁添2金 台灣累計14金13銀11銅創隊史最佳
運動

溜冰世錦賽輪滑速度過樁添2金 台灣累計14金13銀11銅創隊史最佳

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
九合一選舉
決戰雙北
新聞專題
決戰雙北1/300
首頁 / 政治

徐巧芯控鹹豬手 陳時中：當事人覺得有問題才是問題

2022/11/7 12:28（11/7 13:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨台北市議員徐巧芯指民進黨台北市長參選人陳時中在餐敘後向旁人伸出鹹豬手，陳時中（圖）7日受訪表示，不應該用看圖說故事來對人格造成汙衊，用這樣的方式來蹭聲量、蹭熱度很不道德。中央社記者張皓安攝 111年11月7日
國民黨台北市議員徐巧芯指民進黨台北市長參選人陳時中在餐敘後向旁人伸出鹹豬手，陳時中（圖）7日受訪表示，不應該用看圖說故事來對人格造成汙衊，用這樣的方式來蹭聲量、蹭熱度很不道德。中央社記者張皓安攝 111年11月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北7日電）徐巧芯指民進黨台北市長參選人陳時中在餐敘後微醺，向旁人伸出鹹豬手。陳時中今天表示，那是一個公開場合，適當表達禮貌或交往熱絡的情況，當事人覺得有問題才會是問題。

陳時中上午出席聯電創辦人曹興誠「為阿中部長說幾句公道話」記者會，他回答媒體提問時做上述表示。

徐巧芯昨天在臉書（Facebook）附上照片發文表示，10月6日的晚間6時多，陳時中到中山區知名粵式餐廳用餐，或許是微醺，一直摟著北市聯醫女性官員、握著對方的手，這名官員的丈夫也在現場，「白話文就是傳說中的鹹豬手啦」。

陳時中表示，當天晚上是文藝界的餐敘，他受邀前往，很多朋友相當熟悉，也是長期的朋友，大家多聊了兩句，沒有所謂「鹹豬手」的問題，那是公開場合，用看圖說故事方式對醫界、文化界相當努力的人做人格侮蔑是不應該的。

陳時中指出，選舉期間，每天照片可能好幾百張，尤其是他，支持者相當熱情，他欣然接受。他認為藍營的議員可能選舉有困難，需要出來蹭熱度，但用這樣的方式蹭聲量，很不道德，應讓選舉回歸正軌。

媒體詢問，多年好友為何就可以牽手、搭肩。陳時中反問，「你沒有跟人家牽手過嗎？」每個人都有，那是一個公開場合，適當表達禮貌或交往熱絡的情況，要互相尊重。

陳時中表示，這件事無限上綱沒有必要，還是要回歸選舉主題，這種事情當事人覺得有問題才會是問題，當事人沒有覺得是問題，就不是問題。（編輯：陳仁華）1111107

延伸閱讀
徐巧芯控酒後鹹豬手 陳時中競總批看圖說故事陳時中競總批徐巧芯看圖說故事 蔣萬安：牽拖轉移焦點曹興誠：侮辱醫療人員不公道 感謝陳時中讓我老命能活下來台北市長辯論蔣萬安陳時中黃珊珊風格迥異 政見各說各話
陳時中
徐巧芯指陳時中伸鹹豬手 黃珊珊：別看圖說故事徐巧芯控陳時中鹹豬手 蘇貞昌：不要為選舉抹黑
徐巧芯
徐巧芯競總成立 馬英九、侯友宜藍營大咖同台力挺11/12板橋造勢 侯友宜：人多人少都是我的頭家
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
陳時中競總批徐巧芯看圖說故事 蔣萬安：牽拖轉移焦點