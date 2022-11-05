台北市長辯論蔣萬安陳時中黃珊珊風格迥異 政見各說各話

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台北市長選舉電視辯論會5日登場，國民黨蔣萬安（左起）、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊攻防風格迥異，政見方面則各說各話。（三立提供）

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（中央社記者陳怡璇、陳昱婷、蕭博文台北5日電）台北市長選舉電視辯論會今天終於落幕，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊攻防風格迥異，政見方面則各說各話、較無交集。

台北市長選舉電視辯論會今天下午2時登場，首先各申論8分鐘，第二階段經過2輪交叉詰問後，第三階段由2名媒體人提問，最後各自結論。

蔣萬安的辯論風格跟在受訪或是走訪基層時相比，或許因為場合是辯論會的緣故，蔣萬安抑揚頓挫更明顯，語速也再放慢，搭配上手勢「演講」味更重，可見其企圖心。

國民黨籍參選人蔣萬安在台北市長選舉電視辯論會抑揚頓挫明顯，語速也再放慢，搭配上手勢「演講」味更重。（三立提供）

在辯論內容上，蔣萬安面對對手的質疑，則抓緊機會用自家政見辯護，並結合自己的立委身分，凸顯關心時事議題的形象；面對敏感的兩岸或藍綠問題也大膽反擊，不過論述不脫一直以來的「堅守中華民國主權，捍衛台灣的民主自由價值」，可說一邊緊守防線一邊猛攻敵營。

以深藍色西裝登台的陳時中沒有誇張手勢與高昂語氣，重現指揮官時期的穩健、冷靜形象；在申論期間，對於蔣萬安拋出7個疫情相關問題主動回擊，但也對蔣萬安、黃珊珊釋出善意，尋求台灣社會邁向和解、團結。

民進黨參選人陳時中在台北市長選舉電視辯論會重現防疫指揮官時期的穩健、冷靜形象。（三立提供）

陳時中在交互詰問階段追問大巨蛋案、棄保傳聞，面對媒體提問，重申台灣是主權獨立國家立場，強調對居住正義的重視，反問蔣萬安的矽谷經驗與社會住宅有何關係。

陳時中結論訴諸感性，表示擔任指揮官時，最大的心願是有一天能夠脫下口罩，跟台灣人民好好說聲謝謝，還說，「想要保護全台灣每一個人，只是我沒有做到。很抱歉，大家受苦了。」最後則以不忍家鄉被辜負，希望把人生的最後一段公職旅程，奉獻給最愛的城市台北，為辯論會劃下句點。

無黨籍參選人黃珊珊在台北市長選舉電視辯論會申論與結論時，均強調她擁有將近24年的市政歷練。（三立提供）

黃珊珊在申論與結論部分均強調自己擁有將近24年的市政歷練，並不斷提出藍綠惡鬥阻礙台北發展、兩黨以意識形態操弄人民的論述，甚至強調自己的女性及母親身分，希望說服選民她才是3人中最適任的市長人選。

在媒體提問環節，針對居住正義，黃珊珊能夠提出6點增加社會住宅數量的具體方法及實際作為，展現充分行政經驗；被問到統獨議題時也正面迎戰，表示「中華民國是主權獨立的國家」，更引用蔡總統發言支撐自己的態度。（編輯：張銘坤）1111105