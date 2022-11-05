更多編輯台推薦新聞：
金獅獎導演米丘曼契夫斯基：台灣親切包容是亞洲的羅馬
娛樂

金獅獎導演米丘曼契夫斯基：台灣親切包容是亞洲的羅馬

NBA球星厄文反猶風波擴大 Nike取消推出聯名新鞋
運動

NBA球星厄文反猶風波擴大 Nike取消推出聯名新鞋

影片／Meta日本辦公室變身藝術社交空間 仿電車車廂、巨型雲朵入駐
產經

影片／Meta日本辦公室變身藝術社交空間 仿電車車廂、巨型雲朵入駐

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北宜公路坪林段土石坍方 雙向無法通行
首頁 / 政治
九合一選舉
決戰雙北
新聞專題
決戰雙北1/300
首頁 / 政治

台北市長辯論蔣萬安陳時中黃珊珊風格迥異 政見各說各話

2022/11/5 19:12（11/5 20:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市長選舉電視辯論會5日登場，國民黨蔣萬安（左起）、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊攻防風格迥異，政見方面則各說各話。（三立提供）
台北市長選舉電視辯論會5日登場，國民黨蔣萬安（左起）、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊攻防風格迥異，政見方面則各說各話。（三立提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇、陳昱婷、蕭博文台北5日電）台北市長選舉電視辯論會今天終於落幕，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊攻防風格迥異，政見方面則各說各話、較無交集。

台北市長選舉電視辯論會今天下午2時登場，首先各申論8分鐘，第二階段經過2輪交叉詰問後，第三階段由2名媒體人提問，最後各自結論。

蔣萬安的辯論風格跟在受訪或是走訪基層時相比，或許因為場合是辯論會的緣故，蔣萬安抑揚頓挫更明顯，語速也再放慢，搭配上手勢「演講」味更重，可見其企圖心。

國民黨籍參選人蔣萬安在台北市長選舉電視辯論會抑揚頓挫明顯，語速也再放慢，搭配上手勢「演講」味更重。（三立提供）
國民黨籍參選人蔣萬安在台北市長選舉電視辯論會抑揚頓挫明顯，語速也再放慢，搭配上手勢「演講」味更重。（三立提供）

在辯論內容上，蔣萬安面對對手的質疑，則抓緊機會用自家政見辯護，並結合自己的立委身分，凸顯關心時事議題的形象；面對敏感的兩岸或藍綠問題也大膽反擊，不過論述不脫一直以來的「堅守中華民國主權，捍衛台灣的民主自由價值」，可說一邊緊守防線一邊猛攻敵營。

以深藍色西裝登台的陳時中沒有誇張手勢與高昂語氣，重現指揮官時期的穩健、冷靜形象；在申論期間，對於蔣萬安拋出7個疫情相關問題主動回擊，但也對蔣萬安、黃珊珊釋出善意，尋求台灣社會邁向和解、團結。

民進黨參選人陳時中在台北市長選舉電視辯論會重現防疫指揮官時期的穩健、冷靜形象。（三立提供）
民進黨參選人陳時中在台北市長選舉電視辯論會重現防疫指揮官時期的穩健、冷靜形象。（三立提供）

陳時中在交互詰問階段追問大巨蛋案、棄保傳聞，面對媒體提問，重申台灣是主權獨立國家立場，強調對居住正義的重視，反問蔣萬安的矽谷經驗與社會住宅有何關係。

陳時中結論訴諸感性，表示擔任指揮官時，最大的心願是有一天能夠脫下口罩，跟台灣人民好好說聲謝謝，還說，「想要保護全台灣每一個人，只是我沒有做到。很抱歉，大家受苦了。」最後則以不忍家鄉被辜負，希望把人生的最後一段公職旅程，奉獻給最愛的城市台北，為辯論會劃下句點。

無黨籍參選人黃珊珊在台北市長選舉電視辯論會申論與結論時，均強調她擁有將近24年的市政歷練。（三立提供）
無黨籍參選人黃珊珊在台北市長選舉電視辯論會申論與結論時，均強調她擁有將近24年的市政歷練。（三立提供）

黃珊珊在申論與結論部分均強調自己擁有將近24年的市政歷練，並不斷提出藍綠惡鬥阻礙台北發展、兩黨以意識形態操弄人民的論述，甚至強調自己的女性及母親身分，希望說服選民她才是3人中最適任的市長人選。

在媒體提問環節，針對居住正義，黃珊珊能夠提出6點增加社會住宅數量的具體方法及實際作為，展現充分行政經驗；被問到統獨議題時也正面迎戰，表示「中華民國是主權獨立的國家」，更引用蔡總統發言支撐自己的態度。（編輯：張銘坤）1111105

延伸閱讀
蔣萬安疫情7問 陳時中：裝睡的人叫不醒 這些都回答過了黃珊珊：辯論會分數由市民打 期待多關心選舉辯論會針對陳時中？蔣萬安：對2候選人同樣尊重陳時中自評好學生 陳建仁肯定辯論表現超乎預期北市長選舉辯論會 台灣維新參選人蘇煥智到場抗議
陳時中
力挺陳時中 蔡英文：再拚一下就過關北市長選舉辯論會 黃珊珊蔣萬安陳時中聚焦市政
蔣萬安
民進黨12日凱道為台灣鼓舞晚會 拚延續綠色執政
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
陳時中問大巨蛋 蔣萬安稱依法究辦、黃珊珊指國民黨弊案民進黨卡關