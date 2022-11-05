台北市長辯論蔣萬安陳時中黃珊珊風格迥異 政見各說各話
（中央社記者陳怡璇、陳昱婷、蕭博文台北5日電）台北市長選舉電視辯論會今天終於落幕，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊攻防風格迥異，政見方面則各說各話、較無交集。
台北市長選舉電視辯論會今天下午2時登場，首先各申論8分鐘，第二階段經過2輪交叉詰問後，第三階段由2名媒體人提問，最後各自結論。
蔣萬安的辯論風格跟在受訪或是走訪基層時相比，或許因為場合是辯論會的緣故，蔣萬安抑揚頓挫更明顯，語速也再放慢，搭配上手勢「演講」味更重，可見其企圖心。
在辯論內容上，蔣萬安面對對手的質疑，則抓緊機會用自家政見辯護，並結合自己的立委身分，凸顯關心時事議題的形象；面對敏感的兩岸或藍綠問題也大膽反擊，不過論述不脫一直以來的「堅守中華民國主權，捍衛台灣的民主自由價值」，可說一邊緊守防線一邊猛攻敵營。
以深藍色西裝登台的陳時中沒有誇張手勢與高昂語氣，重現指揮官時期的穩健、冷靜形象；在申論期間，對於蔣萬安拋出7個疫情相關問題主動回擊，但也對蔣萬安、黃珊珊釋出善意，尋求台灣社會邁向和解、團結。
陳時中在交互詰問階段追問大巨蛋案、棄保傳聞，面對媒體提問，重申台灣是主權獨立國家立場，強調對居住正義的重視，反問蔣萬安的矽谷經驗與社會住宅有何關係。
陳時中結論訴諸感性，表示擔任指揮官時，最大的心願是有一天能夠脫下口罩，跟台灣人民好好說聲謝謝，還說，「想要保護全台灣每一個人，只是我沒有做到。很抱歉，大家受苦了。」最後則以不忍家鄉被辜負，希望把人生的最後一段公職旅程，奉獻給最愛的城市台北，為辯論會劃下句點。
黃珊珊在申論與結論部分均強調自己擁有將近24年的市政歷練，並不斷提出藍綠惡鬥阻礙台北發展、兩黨以意識形態操弄人民的論述，甚至強調自己的女性及母親身分，希望說服選民她才是3人中最適任的市長人選。
在媒體提問環節，針對居住正義，黃珊珊能夠提出6點增加社會住宅數量的具體方法及實際作為，展現充分行政經驗；被問到統獨議題時也正面迎戰，表示「中華民國是主權獨立的國家」，更引用蔡總統發言支撐自己的態度。（編輯：張銘坤）1111105
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