兩岸議題陳時中反對統一、蔣萬安稱堅守主權 黃珊珊指民主底線不可退讓

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（中央社記者蕭博文台北5日電）台北市長選舉電視辯論會今天登場，面對是否支持被中國統一等議題，陳時中表示當然反對，蔣萬安承諾堅守中華民國主權，黃珊珊則說民主自由的生活方式是無可退讓的底線。

三立新聞台「驚爆新聞線」主持人呂惠敏提問時表示，中共二十大之後對台政策轉趨強硬，強調絕不承諾放棄使用武力，3名候選人是否支持被中國統一，如何捍衛首都的安全，而在中國透過干擾手段持續模糊海峽中線之際，是否續辦雙城論壇。

民進黨台北市長參選人陳時中說，他當然不贊成統一，台灣是主權獨立的國家，名字叫做中華民國，「這就是我們的DNA」；他反對任何人破壞台灣民主自由的方式，首都市長尤其重要，一定要向國際傳達正確的訊息。

陳時中表示，台北是首都，城市的交流是必要的，但現在所講的雙城論壇，指的是跟對岸；而對岸謀我日亟，「現在對我們有相當侵台的企圖，我們跟他往來真的是要特別的注意。」

蔣萬安則指出，他的立場非常清楚，恪遵中華民國憲法，堅守中華民國主權，捍衛台灣的民主、自由、法治、人權的價值，這就是他的DNA，無庸置疑，也相信是每個台灣人堅定不移的信念。

蔣萬安說，當美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克談到兩岸局勢，建議台灣成為特別行政區，竟然有人說可以進一步討論看看，面對一國兩制當然是反對到底，當然是捍衛中華民國主權；未來他將在對等、尊嚴的立場，以台灣人民權益為優先，擴大國際交流。

黃珊珊則回應說，民主自由跟獨裁專政不可能並存，民主自由信念早已深植人心，成為台灣人DNA，她會盡一切能力去爭取和平，讓人民安居樂業；民主自由的生活方式是無可退讓的底線，她不會退縮更不會妥協。她身為母親當然渴望和平，而戰爭是沒有贏家的。

黃珊珊說，身為台北市長應以和平第一、繁榮優先、人民至上的原則，建立城市的互動，雙城論壇就是城市交流對話的機制，且秉持對等、尊嚴、公開透明原則行之有年，也符合總統蔡英文所說的對等模式。（編輯：張銘坤）1111105