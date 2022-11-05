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黃珊珊問少子化 蔣萬安提生育獎勵、陳時中拋坐月子補助

2022/11/5 15:42（11/5 20:01 更新）
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台北市長選舉電視辯論會5日登場，無黨籍參選人黃珊珊提出少子化問題，國民黨參選人蔣萬安拋出生育獎勵金，民進黨參選人陳時中則強調3.6萬元坐月子補助。（圖取自Pixabay圖庫）
台北市長選舉電視辯論會5日登場，無黨籍參選人黃珊珊提出少子化問題，國民黨參選人蔣萬安拋出生育獎勵金，民進黨參選人陳時中則強調3.6萬元坐月子補助。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者陳昱婷台北5日電）台北市長選舉電視辯論會登場，無黨籍參選人黃珊珊提出少子化問題，國民黨參選人蔣萬安拋出最高新台幣5萬元的生育獎勵金，民進黨參選人陳時中則強調3.6萬元坐月子補助。

由三立新聞台及TVBS共同舉辦的台北市長選舉電視辯論會今天下午登場。在交叉詰問部分，黃珊珊指出，少子女化是國安危機，陳時中曾是衛福部長、蔣萬安則是立委，但兩人都束手無策。

黃珊珊質疑，陳時中曾編列上億元預算成立少子化辦公室，卻只開過一次會，將來是否持續以這種不負責任的態度面對少子化問題；蔣萬安對此又有什麼對策。

蔣萬安表示，台北市過去這幾年人口流失非常嚴重，這4年遷出人口高達30萬人，新生兒人數也持續下滑，從前市長郝龍斌任內每年近3萬名新生兒，降到去年僅剩1.6萬人。

蔣萬安說，他的具體作法包含提高生育獎勵金，第1胎從2萬元調升到4萬元、最高第3胎5萬元，還有小家庭優先入住社宅且租金8折，並增加私立幼兒園的補助至每年5萬元。

蔣萬安表示，這些做法都是希望減輕年輕爸媽的負擔，讓年輕人在台北市願意生、養得起且住得起，投資下一代就是投資台北的未來，台北市民也希望看到具有國際視野、沒有行政包袱、勇於創新、突破法規框架，能夠帶領台北市大步往前邁進的市長，「我相信我就是最適合的人選」。

陳時中則說，少子化是國際趨勢，面臨這個困難，台灣歷屆政府都非常努力，但台北市人口減少數高於其他縣市，政府應該檢討到底有什麼問題。

陳時中指出，當總統蔡英文揭示「0到6歲國家一起養」政策後，各單位一步步推出各項補助，包含增加未來可能生產機會的人工生殖及冷凍胚胎補助，還有全年齡照顧、身障者陪產服務、父母親職教育等。

陳時中表示，他更提出育兒指導員、3.6萬元坐月子補助、增加托育名額、公私協力推動在校安親等政見，讓大家在育兒時能更安心，願意生、敢生，以解決少子化問題。（編輯：方沛清）1111105

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