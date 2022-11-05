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蔣萬安疫情7問 陳時中：裝睡的人叫不醒 這些都回答過了

2022/11/5 15:07（11/5 20:01 更新）
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台北市長選舉電視辯論會5日登場，民進黨參選人陳時中重申都更、改善內湖交通等政見。（三立提供）
台北市長選舉電視辯論會5日登場，民進黨參選人陳時中重申都更、改善內湖交通等政見。（三立提供）
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（中央社記者蕭博文台北5日電）首場台北市長選舉電視辯論會今天下午登場，民進黨參選人陳時中重申都更、改善內湖交通等政見，還表示不會苛責蔣萬安要為蔣家行為負責，並對黃珊珊表示不會再用剽竊兩字形容防疫旅館爭議。

辯論會由國民黨台北市長參選人蔣萬安、陳時中、無黨籍台北市長參選人黃珊珊依序申論。

面對蔣萬安申論時針對防疫議題的接連提問，陳時中說，這些問題不是都問過了嗎？「你又來了，一直再問這些問題，裝睡的人叫不醒」，同樣的問題都回答過了，如果蔣萬安要當市長，問一次無法了解，問兩次應該明白了，問三次就多餘了。

陳時中說，30多年前他只是關心民主的牙醫，沒想到踏上政治這條路，30年過去，台灣社會還在討論蔣家後代，令人困惑；日前他觀賞電影「流麻溝十五號」，心情激動無法平復，死刑犯槍決前留下的笑容，是令人動容的反抗。

陳時中表示，他嚴肅聲明不會苛責蔣萬安要為蔣家行為負責，但與其參加救國團遊行，更有責任帶領台灣弭平傷痕，他邀請蔣萬安、黃珊珊一起看「流麻溝十五號」，共同面對這段歷史，將會是台灣邁向和解、團結的一大步。

他說，從政不是為了討厭誰、打敗誰，是要為這塊土地做一些事情，8年前他為市長柯文哲站台，相信柯文哲可以推倒藍綠高牆，但8年過去，卻築起另一道牆，市民成為柯文哲向上爬的工具；疫情期間柯文哲依然故我，全世界沒有市長每天砲打中央，只有柯文哲。

針對防疫旅館爭議，陳時中對黃珊珊說，他不會再用剽竊兩字形容，雖然出處有認知差異，中央與地方是一體的，功勞應該給地方的，他不應該爭論這是誰的功勞，只要對防疫有幫助，所有的人都是英雄，他都感謝。

陳時中重申政見，表示台北市是台灣首都，資源最豐富，有最優秀的公務人員，有充分的條件，讓台北市能夠快速進步，未來將改善內湖交通、推動都市更新與社會住宅、推出月子補助、增加臨時托育、成立國際事務局。

陳時中說，他是一個「政策控」，這些政策是他對市民的承諾，也是一份契約，前陣子參觀信維大樓讓他心情沉重，希望不管是他或蔣萬安、黃珊珊當選，都要把信維大樓的案子，當成是就任市長後的第一要務。

陳時中表示，讓政策照顧到更多需要被照顧的人，就是從政的初心，在他的字典裡，沒有仇恨。

陳時中說，如果2014年投票給柯文哲，現在失望透頂，11月26日，請把票投給他，因為他也有一樣的心情；如果厭倦政治鬥爭、厭倦無心市政的市長，請給陳時中一個機會。

陳時中還說，如果覺得大巨蛋在停工期間自己成長很奇怪，如果厭倦了說一套做一套，如果對市長施政滿意度永遠在末段班感到氣憤，也請給陳時中一個機會。

陳時中承諾，若當選市長，一定讓台北擺脫施政滿意度的末段班的成績，一定讓政策能夠照顧到更多人民，一定會讓台北跟世界一流城市並駕齊驅。（編輯：張銘坤）1111105

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