北市長選舉辯論會 台灣維新參選人蘇煥智到場抗議
2022/11/5 14:58（11/6 01:28 更新）
2022台北市長選舉電視辯論會5日下午在台北國際會議中心登場，台灣維新黨參選人蘇煥智（左）率眾在場外抗議，質疑為何辯論只有3組參選人，認為所有參選人都應有公開辯論的機會。中央社記者郭日曉攝 111年11月5日
（中央社記者林長順台北5日電）台北市長選舉電視辯論會今天登場，無黨籍參選人黃珊珊、國民黨參選人蔣萬安及民進黨參選人陳時中依序登場。台灣維新黨參選人蘇煥智不滿未受邀請，當場表達抗議後離去。
由三立新聞台與TVBS共同主辦的首場台北市長選舉電視辯論會，今天下午在台北國際會議中心登場，轄區台北市信義警分局派出大批警力維安，有部分台北市議員參選人在附近高喊口號，表達訴求。
蘇煥智在下午1時30分左右率眾到場表達抗議，他質疑為何辯論只有3組候選人，無法讓市民得知其他候選人的意見。他認為，所有候選人都有公開辯論的機會。
蘇煥智表示，外界誤解是商業電視台舉辦辯論會，當然可以自己辦，但衛星電視台是公共財，不是想怎麼做就怎麼做，公共財是有社會責任的，電視台要負起責任，況且選罷法有明文規定。
蘇煥智說，電視台是公共資源，但國家通訊傳播委員會（NCC）卻不負責任，應該把關卻沒有把關，沒有盡責，辯論會變成少數大黨在壟斷。
蘇煥智等人發言後隨即離開現場，但一名身著蘇煥智競選背心的男子，在辯論會開始前衝上講台，想要以麥克風發言，但立即被在場員警架離，帶回分局清查身分。（編輯：張銘坤）1111105
2022台北市長選舉電視辯論會5日下午登場，一名身穿台灣維新黨參選人蘇煥智競選背心的男子（左2），在辯論會開始前一度衝上講台欲發言，但立刻被在場員警架離。中央社記者林長順攝 111年11月5日
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