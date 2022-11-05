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陳時中問大巨蛋 蔣萬安稱依法究辦、黃珊珊指國民黨弊案民進黨卡關

2022/11/5 17:14（11/5 20:01 更新）
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台北市長選舉電視辯論5日舉行，陳時中、蔣萬安、黃珊珊3人在大巨蛋議題交鋒。圖為大巨蛋外觀。（中央社檔案照片）
台北市長選舉電視辯論5日舉行，陳時中、蔣萬安、黃珊珊3人在大巨蛋議題交鋒。圖為大巨蛋外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳怡璇台北5日電）台北市長選舉辯論會，民進黨陳時中在交叉詰問時問大巨蛋哪名市長最該負責，無黨籍黃珊珊說「國民黨弊案、柯文哲善後、民進黨卡關」，蔣萬安重申尊重司法依法究辦。

台北市長選舉辯論會，陳時中問，蔣萬安與黃珊珊都是律師出身，馬英九、郝龍斌、柯文哲3名市長，誰最應該對大巨蛋案負責。

先回答的黃珊珊表示，大巨蛋簡單來說就是「國民黨弊案、柯文哲善後、民進黨卡關」，而連馬英九都無法處理當時國民黨內部盤根錯節的不當政商關係，遑論蔣萬安。

黃珊珊強調，大巨蛋是因為沒有按圖施工，北市府為了安全才停工，而內政部審查卡了一年也沒說理由，最近要選舉了才有條件通過；黃珊珊說，她當副市長時完成與遠雄的重新議約，取回應該得到的權利金。

蔣萬安則在回答前又針對高端疫苗議題批評陳時中，說若是陳時中肯好好回答採購及EUA相關問題，根本用不著問這麼多次。

蔣萬安重申，大巨蛋案中若有公務員違法，當然依法究辦、尊重司法，再也禁不起任何政治算計。而未來大型公共建築物安全標準要一致，至於北市府面對遠雄提出的18億元國賠，他會好好談判，透過協商取得結果，並嚴格檢驗品質與運營方向。（編輯：張銘坤）1111105

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