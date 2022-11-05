黃珊珊：市民是自由的 擺脫藍綠惡鬥請投8號

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台北市長選舉電視辯論會5日登場，無黨籍參選人黃珊珊說，她是最適合擔任市長的人選，請市民做自己的主人。（三立提供）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北5日電）台北市長選舉電視辯論會今天登場，無黨籍參選人黃珊珊說，自己是最適合擔任市長的人選，請市民做自己的主人，若不想再重回藍綠惡鬥，「請你出門投票，支持8號的黃珊珊」。

由三立新聞台及TVBS共同舉辦的台北市長選舉電視辯論會今天下午登場，黃珊珊在最後結論部分表示，如果市民不認同台北是疫情的破口、不想再重回藍綠惡鬥，「請你出門投票，支持8號的黃珊珊」。

黃珊珊說，她今天在現場看到活生生的藍綠惡鬥，若國民黨對手蔣萬安、民進黨對手陳時中任一人當選，過去被大家厭惡的舊時代政黨及派系勢力將會重新入主台北市政府，好不容易建立起的非藍非綠淨土將重回惡夢。

黃珊珊指出，若是自己當選，隔天就可以無縫接軌上工，更會是首都第一位女市長，8年前大家努力共同推倒藍綠高牆實現的開放政府、公開透明、全民參與將繼續存在，她會努力打造廉能勤政的全民政府，用人唯才、廣納百川，以市民利益為本。

黃珊珊表示，她做了21年的市議員，服務從來沒分過藍綠；3年前有機會承擔更大的責任，開始學習當好市長，從政24年來，追求公平正義一直是她的信仰，努力捍衛每個人的人權和自由，從未改變。

黃珊珊呼籲市民靜下心來想想，若卸去政黨外衣，3名參選人誰會是最適合的人選，相信大家心裡都有答案，所以藍綠兩黨都害怕了，用各種奧步希望大家淹沒在顏色和棄保口水中，在她的身上貼滿標籤。

黃珊珊強調，台北市需要能夠洞悉這座城市過去、現在和未來的人，需要能在危機中帶領人民看見希望的公僕，這場選舉是價值的選擇，請市民做自己的主人，用選票擺脫藍綠，「偉大的市民，你們不是藍的，也不是綠的，你們是自由的」。（編輯：張銘坤）1111105