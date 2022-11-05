陳時中蔣萬安黃珊珊社會住宅政見較勁 皆沒承諾跳票就不連任

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（中央社記者陳怡璇台北5日電）台北市長選舉辯論會，媒體提問若社宅政見跳票是否承諾不選連任？國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊皆未正面回應，而是以政見互相較勁。

台北市長選舉電視辯論會今天下午2時登場，媒體提問環節第一題為TVBS錢怡君提問如何解決北市高房價問題及社會住宅政策，並問是否願意當場承諾，若設定的社宅KPI或數量跳票就不競選連任。

蔣萬安先回答，高房價固然是脫北潮原因，低薪因素也不可忽略。蔣萬安說，將提供條件更寬鬆、額度更高租金補貼、保留更高比例社宅戶數給40歲以下民眾，在台北土地取得困難下，公辦都更、校園改建計畫等等，以多元政策解決居住問題。

黃珊珊則說，過去8年台北市推動居住正義興建2萬戶社宅，也提供將近3萬戶租金補貼還有包租代管，台北市到目前為止還是保持全國第一興建社宅數量。

黃珊珊並批蔣萬安當了6年立委，沒針對高房價問題提出過質詢，立法院表決實價登錄2.0也沒有投票紀錄；而陳時中說未來4年將與中央在台北市興建1萬多戶社宅，但中央到現在只有2個案子在去年開工共460戶，其餘不是沒開過說明會，不然就是因為社區抗議而停擺。

陳時中則表示，看對手們都沒給出答案，就知道這確實是難題，而他的目標明確，4年會繼續興建社宅，也會積極擴充包租代管戶數，租金補貼也會幫忙年輕人。

陳時中並說，黃珊珊當北市副市長3年多只決標121戶，要怎麼達成相關目標？而蔣萬安畫了很多餅，又一直把矽谷經驗拿出來講，很納悶「在那邊有建了社會住宅嗎，還是有新創公司做得非常成功？」且過去蔣萬安當立委時，對社會住宅沒有講過一句話、沒質詢過半次，這樣是不好的。

3人以政見交鋒，但對於政見跳票就不爭取連任一事皆未正面回應。（編輯：張銘坤）1111105