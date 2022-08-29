居住正義3.0 黃珊珊提公私協力促高齡換居

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無黨籍台北市長參選人黃珊珊（中）29日舉辦分享會提出「居住正義3.0」政策，由民間業者自發投入社會住宅建置和推動，政府增加配套和獎勵措施，公私協力精進社宅長者換居計畫。中央社記者黃麗芸攝 111年8月29日

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（中央社記者黃麗芸台北29日電）台北居住問題，無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天提出「居住正義3.0」政策，由民間業者自發投入社會住宅建置和推動，政府增加配套和獎勵措施，公私協力精進社宅長者換居計畫。

黃珊珊今天舉行「幸福久久窩x居住正義3.0分享會」，透過分享在中山區以高齡友善目標所打造的無齡友善住宅「幸福久久窩 中山故事館」案例，從民間產業鏈角度看到社會需求，促進「居住正義3.0」的推動目標。

黃珊珊會中表示，此成功案例是由業者先標租舊旅館後進行改裝，再讓一般民眾當成住宅方式入住，推動後連帶引發中央政府重視，進而促使開放旅館改為社宅政策和相關配套變更，目前北市已有數案提出相關申請，她也認為這是未來的居住正義3.0版。

許多長者因難以租屋而離不開自家老公寓，黃珊珊指出，透過上述全民宅方案可讓老人獲得租賃場域方式，除成地方社區關懷據點外，長者入住後也可將原先居住舊屋代交業者包租代管，再以相當社會住宅租金價格轉租給年輕人居住，不但符合居住正義必要條件，長者也可獲取資金負擔生活所需。

同時，北市許多老舊公寓等待都市更新，當長者有機會搬出老屋，業者還可協助其後續都更程序，長者還可享受都更利益，政府應鼓勵這類企業轉型和社區營造措施。

黃珊珊說，自己先前已和台北市政府相關單位討論此案例模式，研擬政府是否可給予業者相關獎勵措施或是配套模式，市長柯文哲聽後也相當支持，現已針對居住正義3.0版進行相關政策討論。

她指出，北市土地成本昂貴，難以在短時間內提供許多居住單元，但現有4萬多間旅館房間，希望旅館業者們可朝此方向發展，透過此成功示範點模式，未來北市老舊公寓汰換才有機會。

媒體會後聯訪詢問針對長者公寓包租代管，北市府是否應以公權力介入？黃珊珊表示，不論住宅或社宅也好，很多都是「人」的問題，首要應符合其需求，且溝通過程為高成本，此案例為商業模式，政府可提供背後支持，若政府要介入則要拿捏好分寸。

黃珊珊認為，應公私協力合作，現在是民間先行，比政府走得快，此案就是業者先行，中央政府才開放旅館改社宅，包括稅金、都市計畫和使用分區都要突破，業者花費很多力氣突破法令限制，政府應幫忙推一把。

媒體追問如何看民進黨台北市長參選人陳時中提出社宅4年要蓋5.7萬戶政策，並加碼租金補貼？黃珊珊說，社宅不是今天提出、明天就有，所以才說要增加公私協力，北市社宅會持續蓋，且學校改建時也會加入社宅成為中繼宅，提供周遭都更戶優先抽籤入住，甚至鼓勵民間蓋社宅，將來的城市要多元化和公私協力。

她表示，應思考如何用容積獎勵回饋方式去多得到社宅，並將都更紅利回饋給政府、全民共享，認為社宅要永續經營，租金必須要合理，而非單純給錢、降租後而破產，否則會造成社宅營運困難，這是整體配套問題。

黃珊珊說，蓋社宅不是單純蓋的問題，周邊居民意見也很多，針對陳時中團隊政策總召集人管碧玲質疑她上任後北市社宅「刪了又刪」，其實相關預算是台北市議會刪除的，並舉東湖社宅預算就是因周邊居民有意見才刪預算，蓋社宅重點是要看溝通和相關預算配置狀況。

媒體再問到因黃珊珊以無黨籍身分參選，國民黨台北市長參選人蔣萬安說自己是正藍軍、不會隱藏其政黨屬性。黃珊珊表示，台北市8年前已超越藍綠並選擇無黨籍的候選人，並說明她踏入政壇時是新黨，後來被開除後才加入親民黨、且長達20年之久。

對於外界關注親民黨主席宋楚瑜昨天未現身黃珊珊參選記者會一事，她笑說，參選都會邀請各界人士，但人家剛好有事，這很正常不過，認為比賽才剛開始，「好酒沉甕底」，會爭取所有人和全民的支持。（編輯：張銘坤）1110829

無黨籍台北市長參選人黃珊珊29日舉行「幸福久久窩x居住正義3.0分享會」，提出由民間業者自發投入社會住宅建置和推動，政府增加配套和獎勵措施，公私協力精進社宅長者換居計畫。中央社記者吳家昇攝 111年8月29日