蔣萬安推育兒政見 生育獎勵翻倍第1胎4萬、托育加碼補助

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（中央社記者陳怡璇台北25日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今天推出育兒生養政見，包含生育獎勵金翻倍、0到3歲大公托全額補助、提撥至少2成社會住宅優先給2胎家庭、且租金至少打8折。

蔣萬安今上午舉行記者會宣布育兒生養政見，以「催生、助養、好住」3層面提升北市年輕人生孩子的意願，減輕父母負擔。

蔣萬安表示，在「催生」方面，目前北市生育獎勵金第1胎新台幣2萬元、第2胎2.5萬元、第3胎3萬元，未來將大幅提高生育獎勵金至第1胎4萬元、第2胎4.5萬元、第3胎提高到5萬元；且不只如此，孕婦於醫療院所申請孕婦健康手冊時，可同步申請「定額計程車券」，提供懷孕婦女交通補助12次（來回），減輕交通負擔。

蔣萬安說，在「助養」部分，未來0到3歲幼兒托育，不分第幾胎，大公托一律由市府全額補助，其它如小家園、居家保母、私立托嬰等，也全面加碼補助；生到第3胎時，不只大公托由市府全額補助，連小家園和居家保母也全額補助。

蔣萬安指出，至於私立托嬰，也將從現行自費9500元，降低到只要自付7500元；在2到4歲孩子上私立幼兒園的部分，將從現行補助每學期1萬3660元，大幅提升到每年補助5萬元；5歲孩子讀私幼，除了原本中央補助5000元，市府同樣加倍補助，減輕父母壓力的同時，也拉近公私幼學費的差距。

蔣萬安表示，在「好住」方面，未來要擴大運用台北市的社會住宅，提撥至少2成的社會住宅，優先給生第2胎並符合資格的家庭優先入住，並且租金至少打8折。

蔣萬安會後接受媒體聯訪時表示，將來也考慮把嬰兒及幼兒自費疫苗給予補助，而生養住3層面的補助經過精算，對北市府財政不會有太大負擔。

蔣萬安團隊政策顧問、新北市政府教育局副局長蔣偉民表示，此計畫的經費分布在民政、衛生、教育、社會4局處；並舉例107到110年度，北市教育局預算從609億元到632億元之間，團隊認為有約20億元的迴旋空間，2到5歲計畫預估增加3.52億元支出，財政紀律在團隊中也是重要課題，能做的才會做。（編輯：李錫璋）1110825