蔣萬安提增生育獎勵金 黃珊珊：發錢非唯一方法

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（中央社記者劉建邦台北25日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安宣布當選後提高生育獎勵金等政策。台北市副市長黃珊珊今天表示，重點是投資加強學校環境，不是只發錢才可解決問題，應讓父母沒有後顧之憂。

黃珊珊上午出席「台北市政府教育局雙語教學專長證明書說明會暨與忠欣公司合作備忘錄簽訂儀式」，會後受訪，媒體詢問，蔣萬安舉辦育兒生養政策發布會，公布當選後提高0至6歲嬰幼經費補助等政策。

黃珊珊對此回應，還未看到相關內容，當然希望年輕人可在台北市生育跟養育，雖發錢是方法，但不是唯一方法，財政紀律也非常重要，應該是要提供更好教學環境。

黃珊珊接著說，若只給費用，但投入維護師資及相關人員品質卻不夠，這不是只發錢可解決問題，應讓父母沒有後顧之憂，所以要加強投資學校環境，她正與北市教育局討論，未來10年如何讓北市義務教育往下扎根，像3、4歲免學費等，重點是投資學校非托育師資，這比單純發錢重要。

媒體詢問，國民黨要求北市黨籍里長不能參加黃珊珊28日舉辦參選記者會，否則祭黨紀。黃珊珊表示，政黨要這樣做她沒意見，但應該是「他們對自己不夠有信心。」

至於綠營認為黃珊珊28日舉辦參選記者會恐涉行政不中立。黃珊珊指出，她沒有使用行政資源，請對方說清楚內容。（編輯：李錫璋）1110825