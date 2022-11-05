陳時中問棄保 黃珊珊：北市早已超越藍綠

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台北市長選舉電視辯論會5日登場，民進黨參選人陳時中（中）交叉詰問時提及棄保說；國民黨蔣萬安（左）說，嘴巴上討論棄保的人，心中才是真正想著棄保；無黨籍黃珊珊（右）說，台北早已超越藍綠。（三立提供）

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（中央社記者蕭博文台北5日電）台北市長選舉電視辯論會今天登場，民進黨參選人陳時中交叉詰問時提及棄保說；蔣萬安說，嘴巴上討論棄保的人，心中才是真正想著棄保；黃珊珊則回應，台北早已超越藍綠。

陳時中問到，媒體人趙少康曾說民調若顯示非綠陣營分裂，國民黨、民眾黨會兩敗俱傷，所以提議以新竹市換台北市，要國民黨支持民眾黨新竹市長參選人高虹安，換取民眾黨支持國民黨台北市長參選人蔣萬安。

陳時中說，趙少康是蔣萬安最大的側翼，如此犧牲同黨換取政治利益，是否因選情告急才出此下策，也問無黨籍台北市長參選人黃珊珊對台北市長柯文哲是否有信心，不會在關鍵時刻被切割。

蔣萬安則表示，心中一直有藍綠的人，才會糾結在顏色當中，嘴巴上一直討論棄保的人，心中才是真正想著棄保；台北市民更想看到的是公共政策討論，不該讓棄保、藍綠之間的問題成為主訴求。

蔣萬安說，只要政策是好的，就會繼續做得更好，政策不分顏色，該怎麼做就怎麼做，該解決的問題就不應管藍綠白；台北要超越的，是今天超越昨天，明天超越今天，市民關心的不是超越藍綠，而是新任市長能否超越以前的市長。

黃珊珊則表示，非常感謝柯文哲讓她當副市長，讓她有機會證明自己是最適合的市長人選，這8年政治文化的改變整頓了前朝的各項弊案，包括雙子星、大巨蛋、北投纜車。

黃珊珊說，這場政治文化改變已經8年，北市府是彩色的、各種不同顏色，市議會有7個政黨，台北市早已超越藍綠，她當市長會秉持這樣的信念，繼續組建聯合政府廣納人才，以人為本，市民優先，誰都可以合作。（編輯：張銘坤）1111105