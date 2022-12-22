延攬32歲主播任原民局長 侯友宜：團隊年輕化

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（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北市長侯友宜今天表示，延攬32歲主播Siku Yaway林瑋茜擔任原住民族行政局長，希望帶給新北原住民不同的思維，發掘和解決問題；另也將市府團隊慢慢年輕化，有創新風格。

市府昨天發布，原住民族行政局長由泰雅族新聞主播Siku Yaway林瑋茜接任；侯友宜今天參加市府觀光旅遊局舉行的2023第8屆鐵道馬拉松活動記者會後，接受聯訪時，做以上表示。

侯友宜說，即將上任的Siku Yaway林瑋茜，除了是年輕女性原住民，也長期關注原住民族議題，且報導深入獲得原住民認同，希望藉著她的熱情，願意為原住民做事的態度，發掘問題、解決問題。

侯友宜說，期待32歲的Siku Yaway林瑋茜以年輕、熱忱、追求原住民價值理想，照顧新北市原住民，他對林瑋茜期待很高，希望帶給新北市原住民不一樣的思維，無論在文化、勞工就業，及教育就學、社會福利，都與市府團隊緊密並肩作戰。

新北市府原副秘書長朱惕之將高升副市長、副秘書長邱敬斌升任秘書長，至於兩遺缺，侯友宜說，有協調、溝通性質的職位，會隨時調整以面對新的4年，會展現不一樣的工作態度。現階段各局處慢慢地年輕化，以創新風格帶向新的里程碑。

市府發布的新聞指出，Siku Yaway林瑋茜畢業於台北醫學大學醫務管理系，曾任原住民族電視台主播、記者，現任華視新聞雜誌主持人，是都市原住民第二代，透過採訪瞭解原住民族的需求與處境。現任原民局長羅美菁完成階段性任務後，因另有生涯規劃不續留任。

羅美菁今天接受中央社記者電訪表示，感謝侯友宜4年來重視原民議題，擴大編列全國原住民族運動會獲勝選手獎勵金，明年3月在台北市舉辦的全原運，新北市代表隊服已設計完成，服裝充滿阿美族的元素與風格特色。

她說，因個人因素不續任，但仍會持續關心與協助原鄉烏來區的施政與原民議題，也希望未來新北市修訂族語認證獎勵要點，讓願意學習族語並通過中高級、高級、優級認證的非原住民也受到鼓勵，讓更多民眾與老師參與承傳族語、原民文化。（編輯：方沛清）1111222