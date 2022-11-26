台北市長投票率67.7% 蔣萬安以57.5萬票當選

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九合一選舉及18歲公民權修憲複決26日投開票，北市選委會晚間宣布，市長選舉投票率67.7%，國民黨候選人蔣萬安拿下其中的42.29%。（中央社製圖）

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（中央社記者陳昱婷台北26日電）九合一選舉及18歲公民權修憲複決今天投開票，北市選委會晚間宣布，市長選舉投票率67.7%，國民黨候選人蔣萬安拿下其中的42.29%，以57萬5590張票當選。

九合一選舉及18歲公民權修憲複決投票今天登場，台北市各投開票所在下午4時投票截止後開始開票作業，直到晚間9時44分全數開完並送達結果，耗時5小時44分鐘。

台北市選舉委員會收到各開票所結果後統計，這次市長選舉選舉人人數共202萬6769人，投票數137萬2179，投票率67.7%，略高於107年的65.97%、低於103年的70.46%。

選委會公告，候選人中得票率最高者為國民黨推薦的蔣萬安，拿下57萬5590張票，民進黨推薦的陳時中以43萬4558張票次之，第3名則是無黨籍候選人黃珊珊，取得34萬2141張票。

修憲複決案部分，台北市投票權人人數共203萬1146人，投票數133萬9020張，投票率65.92%。投票數中，有效票數128萬4407張，包含65萬9798張同意票，有效同意票數占投票權人數32.48%。

選委會指出，市議員投票率67.71%，應選61席次中，國民黨拿下30席、民進黨21席、民眾黨4席、無黨籍4席，社民黨、新黨各1席。（編輯：方沛清）1111126