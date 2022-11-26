黃珊珊敗選喊話蔣萬安守諾 擁抱感謝柯文哲

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台北市長選舉態勢明朗化，無黨籍候選人黃珊珊（右）26日晚間出面自行宣布敗選，民眾黨主席柯文哲（右2）到場致意，黃珊珊在台上擁抱柯文哲以感謝他的支持力挺。中央社記者鄭清元攝 111年11月26日

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（中央社記者黃麗芸台北26日電）無黨籍台北市長候選人黃珊珊今晚發布敗選感言，她說，自己已打了美好的一仗，和走出一條正確的路，不忘喊話蔣萬安要完成競選承諾，也擁抱感謝柯文哲交付此重要任務給她。

黃珊珊於晚間7時20分抵達位於大安區的競選總部，在眾人夾道歡迎下，她一路微笑走上台發表敗選感言，現場數百名支持者在台下力挺。

她一開口就說，今天在等開票的過程，大家都非常心疼，但努力過這3個月，相信已經打了美好的一仗，雖然結果不如預期，但自己走出一條「理性、務實、科學」的正確道路，將市民放中間、政黨利益放兩邊，自己整整走了24年很辛苦，但會繼續往前走。

黃珊珊表示，雖然這次沒拿下台北市長，但這是自己一生都會奉獻、打拚的故鄉，也呼籲不要放棄「認真、努力會成功」的價值，一次不成功還要繼續努力，才有機會發光發熱，自己已證明「不用靠關係和後台」這件事。

除此之外，黃珊珊也向當選的國民黨台北市長候選人蔣萬安說「希望你做到，完成競選時的承諾，保留台北市改革好的制度，讓台北市持續前進」。

黃珊珊認為，選舉還是非常現實的，需要很多資源、強力動員和金錢，才能做出一齣大型選戰，自己在這段過程什麼資源都沒有，是從零開始啟動，謝謝競選團隊成員、志工們和後援會一路力挺。

「對我來說，這場仗已經打贏了，一個人對抗兩個大政黨」，黃珊珊說，自己沒有資源，只有相信她的朋友們，現在的心情非常平靜，因為已經盡了很多努力，認為台北還是一個值得投入的城市，但市民們因為太害怕某人當選，使得選票擺脫不了政黨綑綁，但只要努力就可以跳脫。

黃珊珊指出，相信一個偉大的城市對於執政團隊的無情，也是偉大象徵，尊重偉大市民們的決定，但自己不會放棄持續努力。

她最後則是感謝台北市長柯文哲，並說，相信這8年所有印記都深深刻在市民心裡，努力改變政治文化和政治生態，仍深信公平、正義是這座城市的核心價值，且要繼續捍衛。

柯文哲隨後上台表示，謝謝這麼多人的支持，回去繼續努力就好。

黃珊珊認為，柯文哲今天應該很失望，也非常焦慮，但他這8年的努力已在台北市留下深深刻痕，謝謝柯文哲相信並交付最重要的任務給她，但自己卻沒能完成這個任務，隨即說「市長我可以抱你一下嗎」，黃珊珊隨即上前擁抱柯文哲，柯文哲也一再說「回去繼續努力就好」。

現場許多支持者高喊黃珊珊、柯文哲加油，也不捨落淚，黃珊珊笑著說「謝謝大家、我會繼續守護台北」。（編輯：張銘坤）1111126

無黨籍台北市長候選人黃珊珊（右3）26日晚間出面自行宣布敗選，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲（右4）也到場為黃珊珊打氣，與同黨議員候選人黃瀞瑩（右2）、陳宥丞（右5）等人高喊加油。中央社記者鄭清元攝 111年11月26日

無黨籍台北市長候選人黃珊珊（右）26日晚間在競選總部外自行宣布敗選，民眾黨主席柯文哲（右2）到場致意並給予鼓勵，黃珊珊也擁抱柯文哲以感謝支持。中央社記者鄭清元攝 111年11月26日

台北市長選舉態勢逐漸明朗，無黨籍台北市長候選人黃珊珊26日晚間在競選總部自行宣布敗選，上台時向支持民眾揮手致意。中央社記者鄭清元攝 111年11月26日

九合一選舉尚在開票，台北市長選舉態勢已明朗，無黨籍候選人黃珊珊（右）26日晚間自行宣布敗選，隨後到台下向支持者致意，有民眾上前送上溫暖擁抱，為她加油打氣。中央社記者鄭清元攝 111年11月26日

無黨籍台北市長候選人黃珊珊（中）26日晚間自行宣布敗選，致詞後下台與支持者們握手致意，群眾也紛紛上前給予溫暖鼓勵。中央社記者鄭清元攝 111年11月26日

台北市長選舉態勢26日晚間已明朗，無黨籍候選人黃珊珊出面自行宣布敗選，支持群眾在台下落淚哭喊，為黃珊珊感到不捨。中央社記者鄭清元攝 111年11月26日