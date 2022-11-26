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是否選2024 柯文哲：選後先花時間整合

2022/11/26 23:35（11/27 00:17 更新）
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九合一選舉26日投開票，入夜後各地選戰大勢已定，民眾黨主席柯文哲晚間出面針對這次舉結果發表談話，回應相關時事議題。中央社記者郭日曉攝 111年11月26日
九合一選舉26日投開票，入夜後各地選戰大勢已定，民眾黨主席柯文哲晚間出面針對這次舉結果發表談話，回應相關時事議題。中央社記者郭日曉攝 111年11月26日
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（中央社記者范正祥、郭建伸、陳怡璇台北26日電）九合一選舉結果出爐，民眾黨主席柯文哲今天談到卸任台北市長後下一步表示，當年是借調，因此12月25日交接後會回台大醫院報到；至於是否角逐2024總統大位，他說，選後要先花一點時間做內部整合。

柯文哲晚間表示，恭喜國民黨台北市長候選人蔣萬安勝選，他打電話給蔣萬安，會儘快安排交接事宜，希望台北市政不要延誤。他也致電民進黨台北市長候選人陳時中說聲「辛苦了」。

柯文哲表示，他支持的台北市長候選人黃珊珊沒有選上，他感到遺憾；黃珊珊在藍綠兩黨夾擊之下，還能夠用無黨籍身分拿下30餘萬票，很不容易，黃珊珊一路堅持用理性平和的態度，提出最可行的政策，獲得很多中間選民信賴，代表台北市第三勢力正在壯大。

柯文哲表示，他擔任8年台北市長的努力與政績無法獲得市民全面肯定來繼續支持黃珊珊，他會反省改進。

他說，過去8年，藍、綠、白、橘各種顏色都可以在市政府合作，為人民服務，希望這種精神和文化可以繼續推動下去，但他很擔心又重回藍綠惡鬥的政治生態。

談及民眾黨新竹市長候選人高虹安當選，柯文哲表示，這代表理性、務實、科學、中道的力量可以得到新竹市民的支持，他要謝謝新竹故鄉的選民對民眾黨的支持。

柯文哲表示，這場選舉告訴大家，對民意還是要心存敬畏，民眾黨會更加努力、團結，深耕地方，傾聽民意，民眾黨會在隊伍重整之後，繼續努力，「希望台灣有我們而變得更好」。

談及民進黨九合一選舉挫敗，柯文哲說，台灣的政治鐘擺效果太可怕，每2年震盪一次，民意流動之快，還是要感到敬畏，兢兢業業，做好自己的工作。

九合一選舉甫落幕，台灣民眾黨將展開黨職改選，12月10日舉行第二屆主席及黨代表選舉。黨內預料，現任主席柯文哲將爭取競選連任，九合一選舉結果也牽動民眾黨中央委員名單重組。

民眾黨於2019年8月6日創立，當時創黨黨員推舉柯文哲為黨主席，原本任期至2023年8月5日；但為便利下屆主席、黨代表合併選舉，民眾黨今年8月修改黨章，柯文哲首屆主席任期至今年12月31日。

根據民眾黨規劃，27日將展開候選人線上報名作業，並於30日截止；12月3日開始候選人線上連署，並於12月5日公開抽籤並公告候選人名單與政見，12月10日定為選舉日，採網路投票，時間從上午9時至下午4時。

民眾黨人士指出，由於柯文哲規劃參選2024總統，預料應會繼續登記參選第二屆黨主席。（編輯：張均懋）1111126

#柯文哲
#民眾黨
#黃珊珊
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