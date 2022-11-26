台中市議會藍綠席次未過半 民眾黨、時力各搶進1席

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（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中市議員此次應選65席次，選舉結果今天出爐，國民黨席次32席，民進黨取得24席，民眾黨、時代力量都成功搶進1席，無黨籍有7席，正、副議長爭霸，無黨成關鍵。

台中市議會第3屆市議員，國民黨占有32席次，民進黨26席次，親民黨1席次，無黨籍6席次。第4屆市議員應選65席，國民黨提名34席次，民進黨提名33席次，選舉結果今天揭曉，國民黨32席，民進黨24席，無黨籍7席，民眾黨、時代力量都搶進1席。

第4屆台中市議員選舉，藍、綠營都保守提名，除現任議員力拚連任，有人退黨參選，還有醫生、媒體人、現任里長角逐要進入議事堂。第3屆市議員有10名不再尋求連任，9人推出第二代參選，1人交棒給助理。

國民黨楊啟邦、李文傑、楊大鋐、黃佳恬、吳呈賢，民進黨謝家宜、陳雅惠等二代都順利接棒。國民黨籍市議員林汝洲交棒兒子林昊佑，雖以無黨籍參選也順利接棒，民進黨市議員陳世凱成功交棒給助理曾威。

前台中市長張溫鷹女兒陳俞融，前台中市議員林霈涵、張芬郁捲土重來，上屆以9票落選的時代力量吳佩芸以及民眾黨江和樹都挺進市議會。

第4選區（豐原后里地區），無黨籍市議員王朝坤因保護管束執行未畢，遭中央選舉委員會取消參選資格，連任夢碎，他公開力挺國民黨籍市議員候選人邱愛珊，邱愛珊當選。民進黨推薦謝志忠、廖芝晏參選，因翁美春脫黨參選，黨內分裂，翁美春、廖芝晏均未當選。

民進黨台中市黨部主委李天生接受中央社記者採訪指出，相較2018年大選，民進黨在台中多區都高額提名，當時的情勢對民進黨不利，拿下26席次。第4屆市議員選舉提名採取保守方式，共提名33席。

國民黨在此次選舉中也是採取保守提名，仍力拚過半，國民黨台中市黨部主委顏文正接受中央社記者採訪指出，此次提名34人，大甲大安外埔區、東南區、大里霧峰區、豐原后里區都各增提1名。爭取連任的國民黨市議員林孟令則以無黨籍競選。

爭奪議會龍頭，國民黨老幹新枝加上無黨盟友的支援，現任議長張清照、副議長顏莉敏繼續爭取議長、副議長寶座，民進黨希望尋求無黨支持，角逐正、副議長。（編輯：謝雅竹）1111126