九合一敗選扛責辭黨主席 蔡英文：執政須更虛心

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（中央社記者溫貴香、葉素萍台北26日電）民進黨九合一選舉挫敗，蔡英文請辭黨主席，行政院長蘇貞昌也口頭請辭但獲慰留。蔡英文說，民進黨沒有讓台灣人民再次感動，贏得人民的託付，必須體認執政須更虛心。

九合一選舉結果出爐，國民黨囊括13縣市，並一舉拿下台北、新北、桃園、台中等六都中的四都，民進黨只拿下嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣等5縣市。

蔡英文晚間在民進黨秘書長林錫耀陪同下召開記者會表示，她代表民進黨感謝民眾支持與鞭策，選舉成績不如預期，虛心接受選舉結果，也接受台灣人民的決定；作為執政黨主席，非常感謝全黨團結與努力，她必須承擔所有責任，即刻起辭去民進黨主席一職。

蔡英文說，雖然中央執政很努力，但面對這樣的結果，有許多需要深刻檢討的地方，沒有突破現有地方政治的結構，顯示在地方的經營與人民的期待，仍然有不小的差距，在地方的深耕與人才的養成也不足，民進黨沒有讓台灣人民再次感動，贏得人民的託付，必須體認執政須更虛心。

她表示，民進黨提名的候選人都已經拚盡全力，展現最大的熱忱，爭取人民的支持，而民進黨的支持者也傾全力支持民進黨所提名的候選人與支持18歲公民權修憲複決，也看到要交棒而且表現傑出的縣市長，更是極盡努力要協助接棒的黨內提名候選人。

蔡英文說，在民意面前，政黨與政治人物是渺小的，民進黨不是沒有挫敗過，不是沒有跌倒過，會深刻檢討，人民期待愈高就要做得愈好，民進黨是執政黨、肩負國家的責任，變局與挑戰只會接踵而來，不會等待民進黨停下腳步，不會等待懷憂喪志。

她表示，維持執政的穩定與團結，維護台灣的安全與發展是執政黨的任務，因此，雖然行政院長蘇貞昌已經口頭請辭，但她已請蘇貞昌繼續留下來打拚，以確保各項政策能夠持續推動。

蔡英文也向所有當選者說聲恭喜，並致上祝福。她說，選舉的激情已經過去，攜手團結正要開始，特別是在國家面臨各種內外挑戰，疫後經濟的振興復甦，許多有關國家發展的重大政策與建設，正有賴朝野不分黨派、中央與地方緊密合作，「我們更應該攜手協力，不負國人的期待」。

她也說，所有民進黨支持者、所有支持蔡英文的民眾，「我們沒有時間難過」，跌倒了再爬起來，抬起頭，眼睛看向未來。

蔡英文表示，民主是台灣人民歷經無數選舉、幾個世代的人努力打拚而累積的最珍貴資產，政黨競爭會有輸贏，選舉不論誰贏誰輸，人民一定是最後贏家，面對當前局勢及國際未來的挑戰，台灣沒有猶疑蹉跎的空間，必須時時刻刻站穩腳步，一步一步堅定前進。（編輯：謝佳珍）1111126