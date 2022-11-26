澎湖沒棄保藍天變綠地 陳光復三角督突破重圍

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（中央社澎湖26日電）澎湖縣長選舉，藍綠陣營三強鼎立局面下，民進黨籍陳光復，在藍營賴峰偉與無黨籍葉竹林兩強相爭，且未發生棄保下，陳光復漁翁得利，重奪回縣長寶座，菊島藍天變綠地。

澎湖百里候之爭，有同為國民黨色彩的現任馬公市長葉竹林以無黨籍身份參選，尋求第2度連任的國民黨賴峰偉和捲土重來再戰的民進黨籍前縣長陳光復等3人，3人在地方基層經營都超過20年，各自擁有基層實力，選戰經驗更是豐富。

在菊島「5鄉1市」中，馬公市絕對是超級大票倉，陳光復2018年尋求連任，以1萬7347票、3223票差距飲恨；而賴、陳在馬公對決，陳光復9043票，輸了3763票。

另外，葉竹林2014年馬公市長選舉拿下1萬1821票、2018年囊括1萬2633票，展現地方基層實力。選前三方民調數據幾乎都在誤差範圍內，也是歷屆縣長選戰中少見情形。

除了葉竹林首次以馬公市長身份挑戰外，賴峰偉「4度參選、2度尋求連任」、陳光復則是「5度參選」，賴、陳2人在縣長選舉上先後2次對壘，3人對戰格外引人注目。

今晚開票結果，顯然藍軍分裂投票，加以沒有棄保發生，賴峰偉得票1萬5298票、葉竹林1萬3965票，陳光復則是守住基本盤1萬7245票，3人票數相差在3000票以內，成為勝負主因，讓菊島時隔4年，再次藍天重回綠地。（編輯：孫承武）1111126