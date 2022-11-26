詹庭語在馬祖當選 為民進黨打贏不可能任務

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（中央社記者高華謙連江縣26日電）政治素人詹庭語披民主進步黨戰袍當選連江縣北竿鄉民代表，締造民進黨首次當選馬祖民意代表紀錄。他說，這幾乎是「非常不可能的任務」，將極大化鄉代公權力，為鄉親爭權益。

35歲的詹庭語父親是基隆市人，母親是北竿人，詹庭語國民小學時，父母為做生意，從基隆舉家搬到北竿，20多年過去，詹庭語喜歡馬祖生活勝過台灣。

詹庭語自黎明工專電子科畢業後，投入水電工程類相關工作，曾當過工地主任，2020年起擔任民進黨北竿服務主任。

詹庭語說，他被民進黨連江縣黨部主任委員李問認真服務地方態度撼動，當李問設黨部後，他答應幫忙，開始關心鄉政大小事，過程中發現馬祖政治文化和溝通政策方式，年輕一輩相對沒主導權。

詹庭語告訴中央社記者，從沒想過會投身選舉，這次參選是希望為鄉親做更多貢獻。去年起他就一直努力到現在，從沒放棄，過程中太多酸甜苦辣，讓他一直懷疑自己是否適合走政治路，鄉親到底感不感受得到他的服務？

他說，馬祖是藍營鐵票倉，他又沒有家族勢力奧援，用盡所有努力與力氣拚到最後一刻；看開票過程，心情如洗三溫暖，起初以為輸了，一直坐立不安，沒想到最後贏了約30、40票，代表很多聲音需要由他發聲。

詹庭語表示，鄉代層級雖不如縣議員，但他希望把民進黨中央資源投入每個管道，讓鄉親感受馬祖改變。（編輯：李明宗） 1111126