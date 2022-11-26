更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

統一發票111年9-10月千萬獎號碼：11174120
生活

統一發票111年9-10月千萬獎號碼：11174120

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
九合一選舉
環台選情
新聞專題
環台選情17/300
首頁 / 政治

翁章梁連任成功得票率逾6成 贏王育敏7萬多票

2022/11/26 23:30（11/26 23:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義縣長選舉結果26日晚間出爐，民進黨嘉義縣長翁章梁連任成功。（中央社製圖）
嘉義縣長選舉結果26日晚間出爐，民進黨嘉義縣長翁章梁連任成功。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）嘉義縣長選舉結果今天晚間出爐，民進黨嘉義縣長翁章梁連任成功，得票數17萬1777票，得票率62.85%，淨贏國民黨候選人王育敏7萬260票。

嘉義縣選舉委員會公告資料，嘉義縣長投票率67.32%，翁章梁得票數17萬1777票，得票率62.85%，王育敏得票數10萬1517票，得票率37.15%，翁章梁贏王育敏7萬260票。

嘉義縣長選舉投票下午4時結束，隨即進行開票作業，位於嘉縣朴子市翁章梁競選總部的計票板上，各投開票所陸續傳進得票數，翁章梁一路領先；翁章梁晚間自行宣布當選，現場支持民眾情緒高昂，有選民說，這是預料之中。

王育敏則在國民黨嘉義縣黨部觀看選舉結果，在翁章梁宣布勝選後，她也發表敗選感言，並向在場的志工、工作人員一一感謝。（編輯：卞金峰）1111126

#翁章梁
#王育敏
#民進黨
王育敏
施政成果顯著 嘉義縣長翁章梁連任成功 九合一最後衝刺 翁章梁固守海區王育敏山區拜票
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台南議會民進黨奪28席 加友軍可望獲過半優勢