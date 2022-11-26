翁章梁連任成功得票率逾6成 贏王育敏7萬多票

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（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）嘉義縣長選舉結果今天晚間出爐，民進黨嘉義縣長翁章梁連任成功，得票數17萬1777票，得票率62.85%，淨贏國民黨候選人王育敏7萬260票。

嘉義縣選舉委員會公告資料，嘉義縣長投票率67.32%，翁章梁得票數17萬1777票，得票率62.85%，王育敏得票數10萬1517票，得票率37.15%，翁章梁贏王育敏7萬260票。

嘉義縣長選舉投票下午4時結束，隨即進行開票作業，位於嘉縣朴子市翁章梁競選總部的計票板上，各投開票所陸續傳進得票數，翁章梁一路領先；翁章梁晚間自行宣布當選，現場支持民眾情緒高昂，有選民說，這是預料之中。

王育敏則在國民黨嘉義縣黨部觀看選舉結果，在翁章梁宣布勝選後，她也發表敗選感言，並向在場的志工、工作人員一一感謝。（編輯：卞金峰）1111126