更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

統一發票111年9-10月千萬獎號碼：11174120
生活

統一發票111年9-10月千萬獎號碼：11174120

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
九合一選舉
環台選情
新聞專題
環台選情19/300
首頁 / 地方

張麗善得票率56.57% 贏劉建國逾5萬票

2022/11/26 23:41（11/27 00:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨籍雲林縣長候選人張麗善（中）26日順利連任成功，本次選舉共拿下20萬7519票，她也感謝選民用選票肯定她與縣府團隊4年來的努力，期盼謠言、抹黑就到今晚結束。中央社記者姜宜菁攝 111年11月26日
國民黨籍雲林縣長候選人張麗善（中）26日順利連任成功，本次選舉共拿下20萬7519票，她也感謝選民用選票肯定她與縣府團隊4年來的努力，期盼謠言、抹黑就到今晚結束。中央社記者姜宜菁攝 111年11月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣26日電）九合一選舉國民黨雲林縣長張麗善連任成功，她拿到20萬7519票，得票率56.57%，勝過民進黨雲林縣長候選人劉建國超過5萬票。

根據雲林縣選委會統計，縣長投票率67.35%，張麗善20萬7519票、劉建國15萬2620票，無黨籍雲林縣長候選人林佳瑜6694票；張麗善得票率56.57%，贏劉建國逾5萬票。

雲林縣選委會指出，此次投票率比2018年公職人員選舉投票率低，原因包括上次選舉有多個公投案，各黨努力催票，加上今年仍受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響。

九合一選舉今天下午4時結束投票，張麗善的票數一路領先；張麗善競選團隊在晚間6時許自行宣布當選，支持者振臂歡呼。

隨後張麗善發表當選感言，她感謝選民用選票肯定她與縣府團隊這4年來的努力，期盼謠言、抹黑就到今晚結束。

劉建國至開票結束都未出現在競選總部，支持者難掩落寞；劉建國競選總部發言人林廉貴發表聲明，坦然接受敗選，向所有鄉親鞠躬致歉，未來會更積極、努力服務鄉親，爭取更多建設，讓雲林更好。（編輯：吳協昌）1111126

（中央社製圖）
（中央社製圖）
#張麗善
#劉建國競選總部
#林廉貴
張麗善
張麗善主打有感政績 成功守住雲林 劉建國：坦然接受敗選 積極爭取更多雲林建設
林廉貴
選戰黃金週衝刺 雲林藍綠選將各有策略 雲林縣長2參選人深入基層 成立聯合競選總部
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
翁章梁連任成功得票率逾6成 贏王育敏7萬多票