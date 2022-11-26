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國民黨籍雲林縣長候選人張麗善（中）26日順利連任成功，本次選舉共拿下20萬7519票，她也感謝選民用選票肯定她與縣府團隊4年來的努力，期盼謠言、抹黑就到今晚結束。中央社記者姜宜菁攝 111年11月26日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣26日電）九合一選舉國民黨雲林縣長張麗善連任成功，她拿到20萬7519票，得票率56.57%，勝過民進黨雲林縣長候選人劉建國超過5萬票。

根據雲林縣選委會統計，縣長投票率67.35%，張麗善20萬7519票、劉建國15萬2620票，無黨籍雲林縣長候選人林佳瑜6694票；張麗善得票率56.57%，贏劉建國逾5萬票。

雲林縣選委會指出，此次投票率比2018年公職人員選舉投票率低，原因包括上次選舉有多個公投案，各黨努力催票，加上今年仍受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響。

九合一選舉今天下午4時結束投票，張麗善的票數一路領先；張麗善競選團隊在晚間6時許自行宣布當選，支持者振臂歡呼。

隨後張麗善發表當選感言，她感謝選民用選票肯定她與縣府團隊這4年來的努力，期盼謠言、抹黑就到今晚結束。

劉建國至開票結束都未出現在競選總部，支持者難掩落寞；劉建國競選總部發言人林廉貴發表聲明，坦然接受敗選，向所有鄉親鞠躬致歉，未來會更積極、努力服務鄉親，爭取更多建設，讓雲林更好。（編輯：吳協昌）1111126