台南議會民進黨奪28席 加友軍可望獲過半優勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台南市議員選舉結果26日晚間揭曉，今年以無黨籍身分參選的郭信良在第6選區拿下最高票當選，順利連任，展現雄厚實力。中央社記者楊思瑞攝 111年11月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南市議員選舉結果揭曉，應選57席中民進黨拿下28席，國民黨15席、無黨12席、台聯1席、台灣基進1席，民進黨雖未實質過半，但加上友好席次，可望掌握過半優勢。

民進黨在此次市議員選舉提名34人，目標是拿下過半席次，希望在接下來的正副議長選舉中可獲得主動權，最後拿下28席，較4年前增加3席。

國民黨此次提名19人，當選15席，較4年前減少1席；無黨團結聯盟及無黨籍當選12席，較4年前減少2席；台聯1席連任成功，台灣基進則首度進軍議會，由在第10選區（東區）參選的台南黨部主委李宗霖搶下1席。

4年前的台南市議會正副議長選舉，擁有最多席次的民進黨推出邱莉莉、郭清華搭配角逐正、副議長，但原為民進黨籍的現任議長郭信良宣布脫黨參選，獲國民黨及多席無黨籍支持，加上3名民進黨籍議員「跑票」，最後擊敗邱莉莉當選議長，副議長也由與郭信良搭配的無黨籍林炳利當選。

在此次議員競選期間，多名民進黨市議會黨團成員曾在出席邱莉莉競選總部成立大會時，表態支持邱莉莉再度爭取議長寶座，邱莉莉也表示，如果有機會將「當仁不讓」。

民進黨在這次議員選舉雖未拿下過半的29席，但若加上長期加入民進黨團運作的台聯議員楊中成，以及被外界認為立場較為親綠的台灣基進李宗霖，就可獲得過半優勢，而邱莉莉與郭清華此次也都順利連任，屆時是否再次搭配角逐正副議長，則有待民進黨團內部取得共識。

而此次改以無黨籍身分參選的郭信良，最後仍在第6選區（安南區）獲得第一高票連任成功，在此次投票率較低的情況下，還能拿到比4年前更多選票，展現雄厚實力。

郭信良晚間自行宣布當選後接受媒體聯訪表示，感謝選民支持獲得好成績，至於是否再次爭取議長職務，則還有待進一步思考與規劃。

國民黨台南市黨部主委林進旺晚間告訴中央社記者，國民黨在這次議員選舉結果算是失敗，原本想改變一下生態，但提名的幾名新人沒有能夠出線，未來可能要再思考策略安排，至於正副議長選舉，擁有15席的國民黨團沒有主動權，可能要視情勢變化與無黨籍議員結盟。（編輯：謝雅竹）1111126