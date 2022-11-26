林姿妙連任成功 不受涉貪案起訴影響

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宜蘭縣第19屆縣長選舉結果26日晚間大致底定，代表國民黨爭取連任的林姿妙（右）自行宣布當選，支持者開心致賀。林姿妙說，選民的眼睛是雪亮的，感謝縣民。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年11月26日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣26日電）代表國民黨參選宜蘭縣長的林姿妙連任成功。幾個月前，她還因涉貪案遭搜索影響，聲勢一度受挫，但隨著藍營力挺，加上她堅持捍衛清白，並向外界說明，終於挽回劣勢。

林姿妙屬於傳統型的政治人物，4年前當選縣長後，任內施政平穩，相關政策變化不大，加上她重視教育等福利政策，兌現選前免費營養午餐的政見，獲不少婦女與中間選民肯定。

林姿妙入主縣府後，仍不忘過去擔任民意代表的熱誠，勤走基層，但這樣的作風多次被綠營質疑。林姿妙曾直言回應，勤走基層才能知道縣民需要的是什麼，也才能聽見鄉親的聲音，作為施政參考。

今年初檢廉大規模搜索縣府團隊，林姿妙與縣府主管等涉及貪污治罪條例，遭約談偵辦，無疑影響到林姿妙的選情。檢方在8月偵查終結，依偽造文書、財產來源不明、洗錢等罪嫌，起訴林姿妙等人之後，起訴書相關內容更成為綠營文宣的絕佳材料。

林姿妙的選情雖受司法案件影響，但國民黨宜蘭縣議會黨團也不甘示弱，猛打代表民進黨參選宜蘭縣長的江聰淵「盜採砂石入獄案」，讓江聰淵一直難以拉近與林姿妙的民調差距。綠營雖之後攻勢連連，但影響有限，江聰淵仍在後苦苦追趕。

隨著藍軍選情漸漸回穩，林姿妙仍獲藍營力挺與肯定。選前還有不少國民黨籍地方民代候選人相信她的清白，推出與林姿妙的共同看板，互相拉抬，也拉回支持者的信心；甚至還有無黨籍參選人比照辦理，爭取選民支持。

宜蘭縣共有12鄉鎮市，根據宜蘭縣選舉委員會統計，這次縣長選舉，林姿妙除冬山鄉得票數落後之外，其他11鄉鎮市都領先；反觀宜蘭市是江聰淵過去擔任市長的「本命區」，江聰淵竟也未能扳回頹勢。

從縣選委會資料分析，林姿妙4年前拿下12萬3767票，得票率49.48%，這次選舉得票數雖下滑到11萬9421票，但得票率上升到50.76%。

一般認為，這次選舉藍營展現團結氛圍，自家人對外展現信心後，才能讓選民產生信任。此外，林姿妙下鄉勤跑，基層實力牢固，樁腳很難被挖走。（編輯：唐聲揚）1111126