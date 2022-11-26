林姿妙勝選感謝選民支持 江聰淵敗選說會重新站起

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宜蘭縣第19屆縣長選舉結果26日晚間大致底定，代表國民黨爭取連任的林姿妙（右）自行宣布當選，支持者開心致賀。林姿妙說，選民的眼睛是雪亮的，感謝縣民。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年11月26日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣26日電）宜蘭縣第19屆縣長選舉結果大致出爐，代表國民黨爭取連任的林姿妙陣營自行宣布當選。因涉貪遭起訴的林姿妙說，選民的眼睛是雪亮的，謝謝縣民，她會更努力創造宜蘭好生活。

代表民進黨參選宜蘭縣長的江聰淵晚間宣布敗選時說，如果這次縣長選舉是個失敗，就是一種警惕，「在這邊失敗，我會重新站起，服務縣民的心會繼續展現」，未來其他考量尚未規劃。

林姿妙晚間獲得多數選票後，前往競選總部向選民表達感謝。

林姿妙說，感謝選民的眼睛是雪亮的，她一生簡單做人、認真做事，謝謝縣民相信她，感謝鄉親的支持跟疼惜，她會繼續勇敢走下去，拚出宜蘭好生活；宜蘭還有許多事情要推動，比如經濟、交通、文化及教育等，感謝再感謝。

江聰淵受訪時說，他接受縣民多數的決定，也接受敗選的結果，也感謝這一路走來，每一份鼓勵與鞭策的力量，是他努力不夠，無法贏得鄉親的信賴與託付，要承擔敗選的所有責任。

他指出，雖沒有成功，但沒有遺憾，這是他從政17年來的第一次挫敗，他不會感到失望，也不會感到氣餒，沒有理由，就是要更加的勇敢；對於沒有能夠捍衛住宜蘭正義、宜蘭價值，深感抱歉。

媒體詢問江聰淵，未來如何規劃。江聰淵說，他曾當選兩屆縣議員及宜蘭市長，過去一路走來都很順利；如果這次縣長選舉是個失敗，就是一種警惕，「在這邊失敗，我會重新站起，服務縣民的心會繼續展現」，未來其考量尚未規劃。（編輯：張銘坤）1111126