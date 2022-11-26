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張麗善主打有感政績 成功守住雲林

2022/11/26 21:35（11/26 22:57 更新）
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九合一選舉26日投開票，國民黨雲林縣長候選人張麗善（右3）晚間自行宣布當選，她感謝選民用選票肯定縣府團隊4年的努力，期盼謠言、抹黑到此結束。中央社記者姜宜菁攝 111年11月26日
九合一選舉26日投開票，國民黨雲林縣長候選人張麗善（右3）晚間自行宣布當選，她感謝選民用選票肯定縣府團隊4年的努力，期盼謠言、抹黑到此結束。中央社記者姜宜菁攝 111年11月26日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣26日電）曾任護理師的雲林縣長張麗善，上任後盤點各局處優缺點，針對缺失提方針，以施政成績爭取選民認同，選舉期間拿出數據、公文回擊對手，競選連任成功，為國民黨守住一城。

從2004年起至今共有9次大小選戰，民進黨在雲林只輸1次，由此可以發現，雲林縣基本盤仍是綠大於藍。

民進黨強打家族政治、特權治縣，下架雲林張家，攻擊張家農舍爭議、張麗善胞弟張啟盟山坡地濫墾案等議題，更提到民進黨執政的屏東縣和嘉義縣近年來發展突飛猛進，藉此吸引選民共鳴。

張麗善直球對決，細數張家人擔任公職時為雲林所做的基礎建設，奠定雲林城市發展，並把違法的弟弟移送法辦，回擊特權說，甚至拿出數據、公文等資料澄清住處違建。

張麗善此次競選打出「2030前進雲林」口號，要用未來的4年打拚未來的8年，說服選民所率領的執政團隊有遠見。

面對民進黨雲林縣長候選人劉建國與立委蘇治芬攜手合作，2人山海連線，總統蔡英文、副總統賴清德和行政院長蘇貞昌等人頻頻到雲林縣輔選，民進黨來勢洶洶。

張麗善也不是省油的燈，她利用農、漁會系統打組織戰，還有胞兄張榮味、姪女前立委張嘉郡等人動員輔選，分進合擊瓦解民進黨攻勢。同時與「戰鬥母雞」新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等人合體，營造區域聯盟，縣市共榮。

張麗善穩紮穩打，強調施政有感，開通中斷22年的草嶺公路、循環再利用廚餘變有機肥，發揮女性當家的特質，贏得選民好感；她同時注重輿情與民怨，處處展現女性的細膩與親和力。

張麗善挾現任優勢，靠著政績牌打動中間選民，加上今年仍受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，雲林選情冷，張麗善趁勢贏得選舉，也讓國民黨政治版圖繼續橫越濁水溪。（編輯：郭諭儒）1111126

#張麗善
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