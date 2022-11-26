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劉建國：坦然接受敗選 積極爭取更多雲林建設

2022/11/26 21:30
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（中央社記者黃國芳雲林縣26日電）民進黨雲林縣長候選人劉建國今晚透過總部發表聲明，坦然接受敗選，他表示，再次向所有鄉親鞠躬致歉，未來會更積極、努力服務鄉親，爭取更多建設，讓雲林更好。

劉建國一直到晚上8分30分左右，才透過競選總部人員表示不會出面，由總部發表落選聲明。

聲明稿中劉建國指出，再次向所有鄉親鞠躬致歉，這次落選會謹記原因，且會深刻檢討，未來會更積極、努力服務鄉親，也會聽取更多鄉親心聲，爭取更多建設，讓雲林更好。

劉建國表示，目前雲林縣人口外移嚴重、老人比率高，各項數據確實不盡理想，這些都是未來需要改進的地方，期許縣長張麗善能在未來4年改變，讓雲林更好，也恭喜張麗善連任。

劉建國指出，面對每次選戰，均為正向理性選舉，絕不會抹黑扭曲對手，雲林鄉親對候選人的整體作為，雲林人要有知的權利，這才是雲林進步的力量，張麗善應也會遵守這樣的原則。

劉建國說，未來只要對雲林縣有利的建設，都會積極向中央爭取，更不會有政黨之分，一向以來也都是如此，未來也會秉持這樣的原則，讓雲林向前邁進。（編輯：陳仁華）1111126

#劉建國
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#雲林
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