高雄投票率低 藍綠盡力催票仍未激起選民熱情

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（中央社記者蔡孟妤、曾以寧高雄26日電）今年高雄市長選舉投票率僅約58％，遠低於上屆的逾7成。綠營認為，市長陳其邁施政雖受肯定，但被認為選情太穩，催不出票。藍營表示，這次中間選民、年輕人投票率低。

統計近3屆高雄市長選舉投票率，2018年藍綠激戰，投票率高達73.54％，最後由國民黨韓國瑜以53.86％得票率、89萬2545票拿下市長寶座。

2014年尋求連任的前高雄市長陳菊選情穩定，但也衝出66.44％投票率，結果由陳菊以將近百萬票的99萬3300票獲勝。2010年陳菊與國民黨黃昭順、無黨籍楊秋興「三腳督」，投票率72.52％，陳菊以82萬1089票勝出。

然而，今年高雄市長選舉投票率卻僅約58％，只比2020年罷免韓國瑜的投票率42.14％及2020年市長補選投票率41.83％高。

民進黨高雄市黨部主委許智善對中央社記者表示，投票率低的因素很多，陳其邁施政做得好，但也被認為選情太穩，加上近年高雄人投票次數多，已顯疲態；另外，里長是基層動員力量，但今年里長同額競選逾1/3，缺乏催票動能。

綠營人士表示，這次選舉策略，陳其邁強調市政優先，對柯志恩拋出的議題冷處理，未有太多正面衝突和火花，加上事前喊出希望陳其邁衝出百萬票的目標，也有部分黨內人士擔心被選民認為傲慢或選情太好，可能都是影響投票率原因。

國民黨高雄市黨部主委許福明說，這次觀察，中間選民、年輕人出來投票的比較少，整體投票率較韓國瑜選市長時低很多，但國民黨已盡力拜票，希望衝高議員選情。（編輯：郭諭儒）1111126