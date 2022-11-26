高虹安重重爭議中突圍 當選全台最年輕市長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新竹市長選舉開票態勢明朗化，民眾黨候選人高虹安（中）26日晚間在支持群眾齊聲呼喚下開心登台，自行宣布當選，為民眾黨在本屆選舉中搶下一席縣市長。中央社記者王騰毅攝 111年11月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸新竹市26日電）台灣民眾黨立委高虹安頂著大數據工程博士頭銜勇闖國會，接著空降地方投身選戰，期間的論文案和辦公室財務問題，讓她成為這屆縣市長選舉最大焦點，最後過關斬將，獲得市民認同，成為全台最年輕市長，如同掀起新竹著名的九降風，寫下風城選舉新篇章。

高虹安資訊工程背景出身，研究所畢業後曾進資策會服務，後留學美國辛辛納提大學鑽研機械工程，是不折不扣的「理科姐姐」。

2018年是高虹安的人生轉捩點，她曾在「面試郭台銘」書中自曝，由於博士班指導教授李傑引薦，因緣際會進入鴻海集團創辦人郭台銘家中「團體面試」；經過連番問答，郭台銘決定延攬高虹安並創立工業大數據辦公室，替鴻海集團操刀工業4.0轉型。

隔年郭台銘一度計畫參選總統，高虹安被安排上政論節目替郭台銘辯護，沒想到表現亮眼，從此由理科人生走進政壇。

2019年台北市長柯文哲創立台灣民眾黨，舉辦不分區立委海選並徵集民間好手，郭台銘看中高虹安的政治能力，推薦給柯文哲安排面試。

高虹安曾在受訪時透露，柯文哲面試她時，見到她的第一句話是，「I don’t know who you are.（我不知道你是誰）」，不僅要求高虹安秀出履歷，還從國小問到大學，甚至拷問碩博士論文題目，最終脫穎而出，名列2020不分區名單並順利當選。

高虹安擔任立委2年多期間，善用數據分析且質詢議題多樣，表現頗受到關注。民眾黨2021年起佈局地方選戰，看準新竹雜揉傳統與科技，高虹安擔任新竹市黨部主委，為參選市長預做準備。

今年7月正式提名參選新竹市長，高虹安參選後面臨博士論文、辦公室財務問題等檢驗，受到媒體的關注甚至超過六都參選人，但她最後仍挺過爭議，為民眾黨拿下一席市長。

38歲的高虹安，將是最年輕的縣市長，但接下來不只是市政的考驗，還有未來可能的司法問題，對她來說還有一道道的關卡。（編輯：蘇龍麒）1111126