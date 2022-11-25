辛辛那提大學論文審查回函 高虹安：忘記收到時間

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台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安25日公布辛辛那提大學博士論文審查回函，外界關注確切收到函文時間，高虹安受訪坦言有點忘記。（中央社檔案照片）

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（中央社記者郭建伸新竹市25日電）台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安今天公布辛辛那提大學博士論文審查回函，外界關注確切收到函文時間。高虹安受訪坦言，收到的時間有落差，但她有點忘記，大概是這段時間前後，可能要再回去翻找一下。

高虹安曾涉博士論文爭議，她今天在臉書公布美國辛辛那提大學回函，內容指出，經相關委員審查確認，遞交過程沒有任何研究、學術、或是版權的不當行為。

不過辛辛那提大學回函日期是10月20日，卻遲超過一個月到投票日前才公布，引發外界聯想。

高虹安今天下午受訪表示，她先前曾收到辛辛那提大學學倫單位郵件回函，但外界認為郵件回函不夠正式，因此她自請希望學校官方重新審查論文，並且視訊連線向美國校方說明。

高虹安表示，她收到校方的正式函文，代表在學術倫理的專業上，美國的大學也認證她的博士論文沒有任何研究不當。

高虹安說，外界從9月開始指控她博士論文抄襲，面對抹黑造謠需要時間澄清，需要美國的學校和官方單位驗證，她提出正式函文就是要回應外界指控。

媒體詢問確切收到函文時間。高虹安坦言，收到的時間有落差，但她有點忘記，大概是這段時間前後，可能要再回去翻找一下。

此外，資策會今天也發出聲明，指已在10月25日去函辛辛那提大學及其機械工程學系有關高虹安侵權事實，但截至今天尚未收到回應，後續將提起確認專利權歸屬訴訟。

高虹安表示，有收到資策會的自訴，律師正在處理。（編輯：林興盟）1111125