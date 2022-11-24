遭影射辦公室性平問題 高虹安：可循司法途徑講清楚

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台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安（圖）國會辦公室遭影射有性平問題，高虹安24日表示，離職助理若有爭議可循司法途徑，建議當事人當面講清楚。（中央社檔案照片）

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（中央社記者郭建伸新竹市24日電）台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安國會辦公室遭影射有性平問題。高虹安今天說，沒選舉前辦公室都很正常，不知為何選前一直流出看圖說故事的對話；離職助理若有爭議可循司法途徑，建議當事人當面講清楚。

高虹安今天偕民眾黨議員李國璋和黨籍新竹市議員候選人舉行記者會，質疑新竹棒球場疑雲。

由於網紅劉宇（四叉貓）今天再度在臉書影射高虹安辦公室性平問題，指女主管約談性平事件的女助理時提到，「辦公室主任在樓梯間抱妳的時候，妳為什麼不逃跑？為什麼沒有表現害怕？為什麼沒回辦公室求救？」

媒體今天詢問高虹安辦公室的性平事件始末，高虹安表示，他的國會辦公室在沒有選舉之前都很正常，助理都很努力工作，不知道為什麼選舉前幾天，就一直被流出看圖說故事、不清楚事情狀況的對話。

高虹安說，如果真的有爭議，當然可以司法途徑解決，外界看到這些對話截圖會有所揣測，這不太必要，她仍會以正面態度走完未來2天選戰。

高虹安表示，目前流出的錄音檔她都沒聽過，她沒辦法證實，還是要回到當事人之間對話環境；國會辦公室和民眾黨團都有性平教育的宣導訓練，若真的有爭議，建議走正常程序。

高虹安表示，最近流出的音檔跟公共利益一點關係也沒有，導致她的助理近來困擾，她感到相當抱歉；離職的助理若有爭議事情，建議當事人可以當面講清楚說明白。

此外，台灣韜略策進學會副理事長張宇韶日前也爆料，指高虹安施壓新媒體主管逼退記者。高虹安表示，這件事情子虛烏有，是非常誇張的爆料；上個月電視台政論節目曾詢問過她此事，她當時已經澄清，不知為何選前兩天又有烏龍爆料。

竹北市長候選人林冠年今天打算再度赴台北地檢署遞交高虹安疑涉貪瀆案的相關單據及錄音檔。高虹安表示，目前不知道他要檢舉什麼，不知怎麼回答。（編輯：翟思嘉）1111124