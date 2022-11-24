送泡麵遭質疑賄選 張善政：採購價完全符合規定

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（中央社記者葉臻桃園24日電）國民黨桃園市長候選人張善政今天指出，選舉期間發送的泡麵，採購價格完全符合規定，民進黨的候選人也用一樣的東西在送，卻有議員候選人硬要說是賄選，這是選舉抹黑。

張善政上午在國民黨主席朱立倫陪同下，在中壢區進行車隊掃街，行前接受媒體聯訪。記者提問，有桃園市議員候選人今天召開記者會，質疑張善政座談會發放的泡麵價格超過新台幣30元，有賄選疑慮。

對此，張善政指出，這是選舉抹黑，泡麵的採購價格完全符合規定，民進黨一些候選人也用一樣的東西在送，但對方硬要說是賄選。

張善政表示，同樣的東西，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬一樣在送，桃園市長鄭文燦上一次選舉的時候也一樣在送，請問這名議員候選人是不是要一致性，不要分藍綠來質疑送東西有問題？

針對鄭文燦昨天在臉書（Facebook）發文指稱張善政空降只會抹黑、唱衰桃園，張善政說，任何執政者都應該開放、謙虛地面對批評，而不是用傲慢的態度，請問市民希望看到一個凡事都要歌功頌德、有問題就去掩蓋而不講清楚的政府及市長嗎？

朱立倫表示，民進黨的傲慢無能、鴨霸、奧步，已經讓全民反感，全台灣都是「綠能你不能」，用各種奧步針對藍營候選人，鄭文燦堂堂直轄市長，昨天提告市議員候選人，也是用這樣的司法奧步，傲慢不去回答民眾、社會的質疑。

朱立倫說，北北基桃，每一席國民黨都有勝選決心及把握，但現在民進黨於各地都有奧步，都是抹黑、抹紅、造謠與惡意攻擊。

針對有週刊報導朱立倫已在規劃2024總統黨內初選，朱立倫表示，這又是一個民主奧步、沒水準，「這麼Low（低級）的一個離間計想要在選前製造困擾」，這樣的媒體，這樣的民進黨搞離間計，又是一種奧步，在背後操縱這種奧步；國民黨最後一定團結勝選，團結努力。（編輯：戴光育）1111124