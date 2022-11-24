郭台銘是否現身選前之夜？高虹安：任何形式都歡迎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸新竹市24日電）台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安明天將舉行選前之夜，外界關注鴻海集團創辦人郭台銘、新竹市議長許修睿是否現身。高虹安今天未正面回應，表示郭台銘過去給她許多鼓勵祝福，任何支持和鼓勵形式都歡迎。

高虹安今天偕民眾黨議員李國璋和黨籍新竹市議員候選人舉行記者會，質疑新竹棒球場疑雲。

媒體在會後詢問高虹安，明天舉辦選前之夜是否會邀請郭台銘和許修睿。

高虹安表示，她歡迎每一位來賓到場，但郭台銘有他在忙碌的事，而郭台銘過去已經給她相當多鼓勵和祝福，目前她會以自身努力為主；如果任何人要給予支持和鼓勵，不管任何形式都歡迎。

由於投票日即將到來，媒體也詢問如何看待過去4個月的風波。

高虹安表示，選舉從一開始的歲月靜好，到後來的驚濤駭浪、槍林彈雨，她沒想到這次新竹市長選舉可選得如此激烈，但新竹人負面選舉看得太多，有判斷力的選民已默默形成「下架民進黨」的目標。

高虹安說，儘管這次新竹市長選舉相當慘烈，但這4個月她一路秉持正面選舉，認真負責提出政見，沒有陷入互相在私領域揭瘡疤，相信新竹市民會正確抉擇。（編輯：趙蔚蘭）1111124