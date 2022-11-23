影射高虹安辦公室性平事件 四叉貓公布內部談話錄音檔
2022/11/23 12:27（11/23 12:47 更新）
網紅四叉貓在臉書影射民眾黨新竹市長候選人高虹安（圖）國會辦公室發生性平事件，23日公布一段內部談話錄音內容。（中央社檔案照片）
（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）網紅四叉貓在臉書影射民眾黨新竹市長候選人高虹安國會辦公室發生性平事件，今天公布一段內部談話錄音內容，一名女主管建議，若事情鬧大就是下面的人離開，而非辦公室主任。
網紅「四叉貓。劉宇（滾動）」今天在臉書公布一段錄音檔，內容疑為高虹安辦公室的一名女性主管說法，內容為「我一定會跟委員建議就是，一定要有一個人離開，那如果就我自己的行政判斷，那我覺得要離開一定是下面的人，不會是辦公室主任。」並說「這是現實面的考量，這沒辦法。」
四叉貓近日在臉書多次發文，影射高虹安國會辦公室發生「不止一次」性平事件，高虹安不僅為此以黨團名義辦理性平講座，也由一名女性主管找女當事人詳談，女性主管認為性平事件鬧大的話，要離開的一定是女當事人。（編輯：李亨山）1111123
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