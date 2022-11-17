高虹安臉書提模擬投票結果疑違選罷法 新竹選委會接獲檢舉

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民眾黨新竹市長候選人高虹安16日在臉書發文提到新竹高中、新竹女中的模擬投票結果，被認為違反選罷法。（中央社檔案照片）

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（中央社記者郭宣彣、陳昱婷新竹市17日電）台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安昨天在社群網站臉書（Facebook）的貼文遭質疑違選罷法，新竹市選舉委員會今天說，3起檢舉案件已收件，將依規定後續處理。

新竹市選委會人員告訴中央社記者，截至上午10時15分，相關檢舉案件共3起，選委會已收件，後續將依公職人員選舉罷免法及行政程序等規定進行相關處理。

至於兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲昨天臉書貼文也被質疑是否違法？台北市選委會人員表示，截至目前尚未接獲有違反選罷法第53條之虞的檢舉。

台北市選委會副總幹事余淑𡝮說，如果有檢舉案件提供明確事證，就依行政調查程序處理，由監察小組委員會審認行為面、事實面等，並給予當事人陳述意見機會，之後再提到選委會討論。

選罷法第53條第2項規定，政黨及任何人於投票日前10日起到投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關候選人、被罷免人或選舉、罷免的民意調查資料，也不得報導、散布、評論或引述。（編輯：李明宗）1111117