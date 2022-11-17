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沈慧虹批抹黑市政建設 林耕仁指竹市府應面對質疑

2022/11/17 11:13（11/17 11:36 更新）
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民進黨新竹市長候選人沈慧虹批國民黨新竹市長候選人林耕仁「抹黑市政建設」；林耕仁（圖）17日受訪回應表示，新竹市政府本應面對與市政有關的各種質疑，沈慧虹說法是轉移民眾對施政不滿意的焦點。（林耕仁競辦提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月17日
民進黨新竹市長候選人沈慧虹批國民黨新竹市長候選人林耕仁「抹黑市政建設」；林耕仁（圖）17日受訪回應表示，新竹市政府本應面對與市政有關的各種質疑，沈慧虹說法是轉移民眾對施政不滿意的焦點。（林耕仁競辦提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月17日
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（中央社記者郭宣彣新竹市17日電）民進黨新竹市長候選人沈慧虹批國民黨新竹市長候選人林耕仁「抹黑市政建設」，林耕仁今天說，竹市府本應面對與市政有關各種質疑，沈慧虹說法是轉移民眾對施政不滿意的焦點。

林耕仁今天在進行車隊掃街前，媒體提問沈慧虹曾說，對於林耕仁日前質疑新竹市政府建設工程預算編列等，「這些作為是林耕仁在被摸頭後、休耕後，才利用抹黑市政建設來作為遮羞布」，林耕仁接受媒體聯訪表示，沈慧虹的說法，分明是在轉移民眾對過去施政不滿意的焦點。

林耕仁說，從新竹市立棒球場到大車站等，新竹市政府經費3級跳，況且新竹大車站一旦蓋下去，竹市將失去縫合市區東西兩側的機會，城市發展會將永受限制，新竹市政府本應面對與市政有關的各種質疑。

媒體提問，對於民眾黨新竹市長候選人高虹安男友疑已出國及高虹安助理費爭議檢調是否分案調查，林耕仁表示，有沒有出國不清楚，可能要問高虹安男友。而中華民國是一個法治國家，有沒有違法，應該由司法單位認定。

林耕仁表示，市民眼睛是雪亮的，會選擇一個可以承擔、抗壓的市長候選人，他還是會用市政願景取得市民認同。（編輯：方沛清）1111117

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