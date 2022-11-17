侯友宜桃園合體張善政 龜山市場掃街拜票

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（中央社記者吳睿騏、高華謙桃園17日電）國民黨新北市長候選人侯友宜今天上午陪同桃園市長候選人張善政，在龜山區龜山市場掃街拜票，沿途民眾不斷跟2人握手，還送上粽子、菜頭及蒜，祝福凍蒜及好彩頭。

張善政掃街前接受媒體聯訪，如何看待民進黨新北市長候選人林佳龍今天上午也跟著民進黨桃園市長候選人鄭運鵬跑行程。

張善政表示，就各自努力，不過他也想起，最近非常火紅的1280、1200月票方案，林佳龍在交通部長任內，否決了把台鐵跟國道客運納入1280方案，這是過去非常清楚的例證，誰才是真正照顧雙北通勤居民非常清楚。

對此，林佳龍競選辦公室政策中心執行長王義川表示，台北通1280是台北市府與新北市府自行規劃，交通部未干涉，當時雙北市府未邀桃園市、基隆市府共同合作，過程中更未提出相關擴大使用的計畫內容及補助計畫，何來林佳龍否決台鐵與國道客運的說法。

另外，對於桃園市長鄭文燦昨天出示公文，質疑張善政擔任副閣揆時，針對台鐵地下化工程，中央只願負擔新台幣199億元，其餘800多億元須由桃園買單。張善政說，從相關公文可證明他在擔任行政院副院長時，對台鐵從高架改地下是有幫忙的。

張善政表示，請鄭文燦不要斷章取義，將公文完整的內容跟大家說明清楚，不應該用公文誤導選民，現在鐵路地下化發包的工作並不順利，鄭文燦應該多花點精神去協助交通部。

侯友宜表示，40幾年前就對龜山非常熟悉，希望能夠彼此合作。像最近新北在規劃的三鶯線要擴大到桃園，新北的樹林線未來可銜接桃園捷運棕線，在軌道建設外，更重要的是龜山跟林口屬於共同生活圈。

記者詢問，對於民進黨新北市長候選人林佳龍陣營選前之夜舉辦地點，雙方是否各退一步。侯友宜指出，所有的地點都尊重權責單位以及申請單位，按照相關規定辦理，尤其安全還是最重要考量。（編輯：方沛清）1111117