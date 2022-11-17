沈慧虹、周江杰拉抬選情 盼提高大新竹治理量能

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台灣客社17日辦理「學術界/台派政黨挺沈慧虹周江杰聯合記者會」，民進黨新竹市長候選人沈慧虹（前左4）與新竹縣長候選人周江杰（前左3）出席，互相拉抬選情，期盼未來新竹縣市合作會比現在更緊密。中央社記者郭宣彣攝 111年11月17日

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（中央社記者郭宣彣新竹市17日電）民進黨新竹市長候選人沈慧虹、黨籍新竹縣長候選人周江杰今天出席學術界力挺聯合記者會，互相拉抬選情，也期盼能共同攜手，一起提高大新竹的治理量能。

台灣客社今天辦理「學術界/台派政黨挺沈慧虹周江杰聯合記者會」，沈慧虹、周江杰均出席。台灣客社社長陳彩仁表示，盼民眾能支持沈慧虹、周江杰，確保新竹縣、市持續進步發展。

沈慧虹致詞表示，在縣市合作議題上，新竹縣市一直都有建立平台，如智慧交通，也共同和交通部爭取經費，所有合作並不會因立場不同停止，未來，新竹縣市合作會比現在更緊密。

沈慧虹說，今年選舉全世界都在關注台灣、全台灣都在關注新竹，「台灣一定要贏、新竹一定要贏」，她會持續站路口、跑市場、開直播、車掃，把握每次與市民朋友握手的機會，爭取民眾支持。

周江杰致詞說，新竹縣雖然艱困選區，但他不害怕，更是密切專注新竹縣的未來發展，也提出竹縣目前的困境，未來，盼與沈慧虹攜手提高大新竹的治理量能，突破新竹縣的困境。（編輯：方沛清）1111117