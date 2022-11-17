遭對手批竹市需揭弊 沈慧虹：勿抹煞公務同仁努力

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民進黨新竹市長候選人沈慧虹（左3）17日到中和路附近市場拜票，受到不少民眾、攤商歡迎，紛紛為沈慧虹加油打氣。中央社記者郭宣彣攝 111年11月17日

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（中央社記者郭宣彣新竹市17日電）民眾黨新竹市長候選人高虹安與國民黨新竹市長候選人林耕仁分別批竹市需揭弊、質疑建設加預算。民進黨新竹市長候選人沈慧虹說，若對手有任何證據歡迎提告，不要抹煞公務同仁的努力。

沈慧虹今天到中和路附近市場拜票，不少民眾、攤商歡迎，為沈慧虹加油。隨後，媒體提問，針對高虹安日前說「新竹有大秘寶需要去揭弊」、林耕仁批「市政建設一直加預算」，對此，沈慧虹接受媒體聯訪表示，這是對手「選情告急」的手段，如果2名候選人有任何證據歡迎提告。

沈慧虹說，她和前新竹市長林智堅、市府團隊，過去8年執行超過千項建設，都是希望讓新竹市有更好的生活，而市政建設每一筆經費都經過議會通過，有嚴格的行政法規程序與控管、層層把關，其他2名候選人不熟悉市政，也不要惡意抹黑，抹煞公務同仁的努力。

媒體提問，前民眾黨新竹縣黨部執行長林冠年日前赴北機站交「吹哨者們」的資料，目前北機站已報請北檢指揮偵辦，沈慧虹說，高虹安做這麼多不公義的事情，相信吹哨者們會陸續站出來，奉勸高虹安應以誠實為上策，面對外界提出的質疑，不要再轉移焦點。（編輯：張銘坤）1111117