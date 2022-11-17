合體鄭運鵬跑行程 總統：盼桃園經驗持續累積

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

總統蔡英文（後中）17日前往桃園視察台灣客家茶文化館，致詞時表示，台灣客家茶文化館預計12月10日開始營運，相信能讓客家茶文化和產業獲得加倍行銷；政府將繼續促進客家文化，帶動桃園客庄產業發展。中央社記者葉臻攝 111年11月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園17日電）總統蔡英文今天陪同民進黨桃園市長候選人鄭運鵬接連出席2場行程，她說，期待過去8年的桃園經驗能持續累積。桃園市長鄭文燦說，桃園的選舉非常重要，正在提高選民的投票意願。

蔡總統今天下午和鄭文燦接連陪同鄭運鵬出席龍潭運動公園立體停車場完工啟用典禮，及視察台灣客家茶文化館。

蔡總統致詞時表示，台灣客家茶文化館預計12月10日開始營運，相信透過這個館舍，客家茶文化和產業都能獲得加倍行銷。近年來中央透過前瞻預算，補助桃園新台幣13億元打造客家4館，客委會明年的預算也將是史上最高，將達到46億元，會繼續促進客家文化，帶動桃園客庄產業的發展。

蔡英文也說，近年來鄭文燦努力發展半導體聚落，當台積電規劃要在台灣擴大投資先進製程時，鄭文燦和鄭運鵬也有注意到這個機會對桃園的重要性，經過他們兩人和中央的努力，現在龍潭科學園區3期的擴建計畫已經啟動，也代表未來桃園將是全球半導體最先進製程的首選；期待過去8年的桃園經驗能持續累積，讓桃園、台灣更強，中央跟地方一起努力。

媒體聯訪時詢問，今天包括蔡英文、民進黨新北市長候選人林佳龍等人，都來桃園挺鄭運鵬，是不是選前最後的衝刺。

鄭文燦表示，桃園的選舉非常重要，這8年桃園有很大的改變跟進步，他們正在提高所有選民出席投票的意願，相信他們的凝聚度跟支持度，鄭運鵬最後一定會贏得選戰的勝利。

媒體詢問，今天蔡總統來視察客家茶文化館，是不是想爭取客家族群選票。鄭運鵬說，他們是用政績來向桃園市民爭取支持，不是只是單純的選舉活動，希望市民看得到成績，也希望這樣的好成績可以維持到未來的8年，桃園要更進步。（編輯：張銘坤）1111117