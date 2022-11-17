綠營檢驗百日深耕成果 黃金週直搗藍營票倉南桃園

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北17日電）民進黨人士今天說，選前黃金週，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬除了20日在中壢舉辦5萬人的黃金勝選之夜，21日在平鎮、22日在內壢、23日在楊梅也都舉辦大型晚會，檢驗過去100天深耕南桃園的成果，最後一週直搗藍營票倉南桃園。

輔選人士說，除了20日的超大型造勢，以及下週每天都在南桃園辦晚會，鄭運鵬24日還將到桃園市長鄭文燦故鄉八德區，營造傳承氣勢。

輔選人士說，除以動員檢視過去100天的成績，另一方面也對支持者下令催票。20日晚會將由總統蔡英文、副總統賴清德壓陣，搭配施政滿意度破7成的鄭文燦、嘉義縣長翁章梁、基隆市長林右昌，眾星雲集。這也凸顯桃園成為綠營的重中之重，是「綠色執政」的典範。

輔選人士指出，未來一週，綠營白天在北桃園各區車隊掃街、市場及路口拜票，晚會則辦在南桃園；21日在平鎮，22日在內壢、23日在楊梅，24日回到八德，每個區都有象徵意義。

他說，2014年第一屆桃園市長的選舉，鄭文燦於桃園市13個區中有8個區領先對手，不過在南桃園的中壢、平鎮、楊梅、龍潭、復興這5個區，卻輸給國民黨。鄭文燦上任後，大幅投資建設南桃園，2018年鄭文燦在南桃園選票大幅成長，2020年總統大選，蔡英文在南桃園的總得票過半，比對手韓國瑜加上宋楚瑜的總票數還多，「南桃園早就擺脫國民黨的綁架」。

輔選人士說，自前任桃園縣長吳志揚2014年敗選，民進黨執政這8年來，桃園中央地方齊心，已脫胎換骨，未來一週的晚會，會透過影片、演講、政績簡報，讓選民清楚看出民進黨執政優於國民黨的地方，並提醒選民不能讓高雄4年前的惡夢，因為韓國瑜張善政團隊進駐，在桃園重新上演。

輔選人士表示，25日選前之夜，鄭運鵬將在桃園區及中壢區，各辦一場晚會全力衝刺。北桃園是鄭運鵬立委選區，鄭運鵬在北桃擔任2屆立委，兩度擊敗國民黨資深立委陳根德，打下競選市長的基礎。黃金週民進黨在桃園的行程安排，除了是鄭文燦8年五星級市政的畢業巡禮，也象徵鄭運鵬市政的開學典禮。（編輯：謝佳珍）1111117