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檢方分案查詐領助理費 高虹安：是否有罪司法判定

2022/11/17 22:55
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（中央社記者郭宣彣新竹市17日電）台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安遭控詐領立院助理費案，今天與網紅「館長」陳之漢直播時表示，此案主要是有檢舉人，因而有被告對象，現在檢調程序分為他字案，是否有罪由司法判定。

高虹安遭控詐領立院助理費案，調查局北機站15日報請台北地檢署指揮偵辦，北檢今天下午正式分案，由查緝黑金專組檢察官偵辦，目前為「他字案」，檢方將進一步釐清相關事證是否涉及犯罪。

高虹安今天晚間與網紅「館長」陳之漢進行直播，談及高虹安遭控詐領立院助理費案、北檢今天分案部分，陳之漢說，媒體報導北檢分案確定調查，外界會誤以為高虹安貪污，更導致不少不懂法律民眾，會受到影響。

高虹安說，司法還沒有走到最後，法律上是無罪推定，希望不要「未審先判」，對於這個案件，主要是有檢舉人，因有被告對象而到檢調程序，並分為他字案，是否有罪是由檢調、司法來判定。

高虹安表示，在詐領助理費案是需要人頭戶頭，但她的助理是實質有在工作，而立法院的薪資是直接入到助理帳戶，為此，她也主動把證據直接交到北機站，「需要說明，一定就會來。」

談及新竹人的需求為何？高虹安表示，新竹人最憂心的是交通，進出竹科、上放學也塞車，此外，新竹人繳稅多，也會希望回饋到地方，如提升污水處理等公共建設，盼能提升生活品質。

會後，媒體提問，被北檢列為被告會冤枉嗎？高虹安接受媒體聯訪表示，這是檢調一個正常的分案程序，並非檢調或司法已經是認定有罪，日前她也主動提交大量證據給調查單位，未來配合程序走，一切尊重，也希望司法盡快還她們一個清白。

媒體追問，會有被追殺感覺？高虹安說，一切都會配合。（編輯：陳政偉）1111117

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