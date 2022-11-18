稱與馬英九死亡之握 高虹安道歉：講不得體冷笑話

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指與前總統馬英九「死亡之握」的台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安（圖）說，這是不得體冷笑話，她已反省。（中央社檔案照片）

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（中央社記者魯鋼駿、范正祥新竹市18日電）指與前總統馬英九「死亡之握」的台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安說，這是不得體冷笑話，她已反省，沒冒犯意思，對馬英九及馬英九支持者相當抱歉，她會親自致意。

中國國民黨立法院黨團總召集人曾銘宗今天在立法院表示，或許高虹安選情有點急，講出這樣的話，但不太理性，也不合理，即使開玩笑也不合適，政治的事不要開玩笑，他很友善建議高虹安應向馬英九道歉。

高虹安昨天與網紅「館長」陳之漢直播，介紹學經歷時，提到國民中學時獲市長獎，和馬英九握了「死亡之握」，「不知是否因此影響現在政治生涯，那麼可怕」。

高虹安上午接受媒體聯訪表示，當年能從馬英九手上收到市長獎很光榮，昨天為自嘲，講了「不得體的冷笑話」。

此外，民主進步黨團總召柯建銘在社群網站臉書（Facebook）表示，高虹安與台北市長柯文哲建構的新白色恐怖，在未來10天內，民眾黨會從台灣政治天際線中消失、下架。

高虹安說，台灣或新竹市政治未來由全台灣民眾、新竹市民決定，非柯建銘說了算。

助理費案部分，媒體報導，竹北市長候選人林冠年指高虹安應辭立委；高虹安說，相關事件已進入司法程序，任何人都不是法官或檢調，不應直接定人於罪，已主動將相關證據送交法務部調查局北部地區機動工作站，未來會繼續配合、努力澄清。（編輯：李明宗）1111118