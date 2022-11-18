助理費案 蘇貞昌：高虹安應釋疑 誠實面對檢調

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（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安指與前總統馬英九「死亡之握」不知是否影響政治生涯。行政院長蘇貞昌今天表示，對於吹哨者舉發，高虹安自己要釋疑，誠實面對檢調才負責任。

蘇貞昌今天出席屏東榮民總醫院開幕式，媒體提問高虹安遭控詐領立院助理費案，涉嫌貪污列被告，認為是握了前總統馬英九的手才會受到影響。

蘇貞昌接受媒體聯訪指出，對於吹哨者舉發、助理舉報、相關事證，如有涉嫌違法，高虹安自己要解釋清楚才能釋疑，也必須面對相關主辦檢調等的偵辦，誠實面對才是負責任的做法。

另外，媒體提問國民黨台北市長候選人蔣萬安批評民進黨台北市長候選人陳時中曾赴中國寧波醫學交流，質疑陳時中抗中保台的DNA是什麼時候長出來的？

對此，蘇貞昌回應，民進黨一向不反對兩岸正常對等交流，陳時中就任部長前，以台北醫學大學董事身分到中國相關交流，對於民進黨一向正面積極態度是一致的。

蘇貞昌表示，「蔣萬安的爸爸，利用身分收台商3000萬元，還到中國做買辦，喬所謂出境管制的事，跟台商打官司還失敗」，這都是經過法院認證的事，現在蔣萬安要選台北市長，外界質疑會不會將來他爸爸更是利用身分，買辦愈做愈大，這是必須要誠實面對的問題。（編輯：謝雅竹）1111118