周江杰推智慧物流園區 楊文科允增心理衛生中心

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民進黨新竹縣長候選人周江杰18日參加芎林鄉公辦政見會，認為台3線新竹段沿線鄉鎮應把握發展機會，打造科技產業服務園區、智慧農業園區，享有交通優勢的芎林鄉也應跟進產經發展，打造「智慧物流園區」。（周江杰競選團隊提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年11月18日

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣18日電）民進黨新竹縣長候選人今天參加芎林鄉公辦政見會，提出在芎林鄉打造「智慧物流園區」。爭取連任的新竹縣長楊文科則發新聞稿，要陸續在竹縣溪南地區建置社區心理衛生中心。

周江杰競選總部發新聞稿表示，周江杰今天參加芎林鄉公辦政見會表示，台積電要在寶山鄉設置2奈米廠，預計2025年營運，未來1奈米廠也可能落腳龍潭科學園區，可看出產經結構已靠向台三線。

周江杰認為，台三線新竹段沿線鄉鎮，應要把握發展機會，打造科技產業服務園區、智慧農業園區，享有交通優勢的芎林鄉應要跟進產經發展，打造「智慧物流園區」，讓全鄉的工商發展越來越好。

楊文科競選總部今天發新聞稿表示，為了構築完整的社會安全網、打造宜居健康城市，新竹縣政府已經在溪北地區布建一中心二分站社區心理衛生中心，楊文科允諾，未來3年將陸續在溪南等地區建置社區心理衛生中心，達到倍增的目標。

楊文科於稿中表示，他很重視布建社區心理衛生資源，今年已在溪北地區陸續布建社區心理衛生中心，分別為「新竹縣新埔社區心理衛生中心」、「社區心理衛生中心湖口分站」及「社區心理衛生中心竹北分站」。

楊文科表示，明年將布建溪南地區包括竹東區、橫山區等社區心理衛生中心，並於2025年整合在地人文風情及在地社區資源，布建置至少3處社區心理衛生中心，提供多元化服務、心理諮商、職能治療暨精神疾病相關衛教與講座課程，打造樂齡友善、心理健康城市。（編輯：張銘坤）1111118