高虹安質疑西濱建設拖延 沈慧虹：高陣營沒做功課
（中央社記者魯鋼駿新竹市18日電）民眾黨新竹市長候選人高虹安今天批評新竹市政府拖延「延台61線西濱快速公路鳳鼻至香山段」建設。民進黨新竹市長候選人沈慧虹反擊，已進入綜合規劃與環評，批高陣營沒做功課。
高虹安今天率黨籍市議員參選人開記者會，稱前新竹市長林智堅及沈慧虹疑以「影響景觀」為由，拖延「延台61線西濱快速公路鳳鼻至香山段」建設。
高虹安說，這條路線從前市長許明財期間就開始推動，中央相關部會也拜會過市府，公路總局提出許多配套措施，但市府卻以景觀等各種理由要求重新思考檢討，不顧南寮與香山地方居民的需求
沈慧虹對此開記者會反擊，稱高虹安團隊今天用106年的可行性評估路線來批評，與西部濱海公路北區臨時工程處網站中公告最新的「西濱快速公路鳳鼻至香山段新建工程綜合規劃及環境影響評估工作」路線不同，且目前進度為辦理綜合規劃及環評作業中，回嗆「若要問政，也應拿出最新資料，勿用舊圖問現況」。
沈慧虹指出，西濱快速公路為環島公路網，是中央政策，相關單位都有很好聯繫與進度，由於道路闢建會經過已開發地區，有各項細節需溝通協調，強調是周延，而非延宕，呼籲高陣營「做完功課，再來理性討論。」
新竹市政府也對此發聲明表示，支持西濱快速公路鳳鼻至香山段建設，但特定候選人可能不熟悉市政，或刻意扭曲事實，市府對此表示遺憾。
市府表示，西濱快速公路鳳鼻至香山段於109年7月行政院核定後，交通部公路總局已完成可行性評估，目前積極辦理綜合規劃階段、環境影響評估及建設計畫提報相關作業，預計建設計畫核定後，經都市計畫變更、用地取得、設計及工程發包等，完成後即可動工。
市府指出，目前公路總局規劃2種方案影響層面較大，漁業署亦表示應減少對漁港之影響，預計於今年底召開跨機關會議，研擬對地方助益最大、對交通和住戶影響最小的最佳路線，並減少對香山濕地等周遭環境生態帶來的衝擊。（編輯：張銘坤）1111118
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