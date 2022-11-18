高虹安質疑西濱建設拖延 沈慧虹：高陣營沒做功課

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民進黨新竹市長候選人沈慧虹（左）18日在記者會中指出，民眾黨對手高虹安團隊用民國106年的可行性評估路線來批評西濱建設，與西濱北區臨時工程處網站公告最新的西濱鳳鼻至香山段環評工作路線不同，且目前進度為辦理綜合規劃及環評作業中，回嗆「若要問政，也應拿出最新資料，勿用舊圖問現況」。中央社記者魯鋼駿攝 111年11月18日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市18日電）民眾黨新竹市長候選人高虹安今天批評新竹市政府拖延「延台61線西濱快速公路鳳鼻至香山段」建設。民進黨新竹市長候選人沈慧虹反擊，已進入綜合規劃與環評，批高陣營沒做功課。

高虹安今天率黨籍市議員參選人開記者會，稱前新竹市長林智堅及沈慧虹疑以「影響景觀」為由，拖延「延台61線西濱快速公路鳳鼻至香山段」建設。

高虹安說，這條路線從前市長許明財期間就開始推動，中央相關部會也拜會過市府，公路總局提出許多配套措施，但市府卻以景觀等各種理由要求重新思考檢討，不顧南寮與香山地方居民的需求

沈慧虹對此開記者會反擊，稱高虹安團隊今天用106年的可行性評估路線來批評，與西部濱海公路北區臨時工程處網站中公告最新的「西濱快速公路鳳鼻至香山段新建工程綜合規劃及環境影響評估工作」路線不同，且目前進度為辦理綜合規劃及環評作業中，回嗆「若要問政，也應拿出最新資料，勿用舊圖問現況」。

沈慧虹指出，西濱快速公路為環島公路網，是中央政策，相關單位都有很好聯繫與進度，由於道路闢建會經過已開發地區，有各項細節需溝通協調，強調是周延，而非延宕，呼籲高陣營「做完功課，再來理性討論。」

新竹市政府也對此發聲明表示，支持西濱快速公路鳳鼻至香山段建設，但特定候選人可能不熟悉市政，或刻意扭曲事實，市府對此表示遺憾。

市府表示，西濱快速公路鳳鼻至香山段於109年7月行政院核定後，交通部公路總局已完成可行性評估，目前積極辦理綜合規劃階段、環境影響評估及建設計畫提報相關作業，預計建設計畫核定後，經都市計畫變更、用地取得、設計及工程發包等，完成後即可動工。

市府指出，目前公路總局規劃2種方案影響層面較大，漁業署亦表示應減少對漁港之影響，預計於今年底召開跨機關會議，研擬對地方助益最大、對交通和住戶影響最小的最佳路線，並減少對香山濕地等周遭環境生態帶來的衝擊。（編輯：張銘坤）1111118